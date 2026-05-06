El precio del aceite de oliva hoy en los supermercados: Mercadona, Carrefour, Dia, Alcampo, Hipercor y Eroski
Facua se encarga de monitorizar cuánto vale este producto básico en la dieta mediterránea
Si hay un producto importante y representativo de la dieta mediterránea ese es el aceite de oliva. En los hogares de nuestro país es un ingrediente fundamental para nuestros platos y tiene beneficios para la salud cardiovascular. El problema viene en el precio del aceite de oliva. La subida del precio ha tenido un impacto directo en la cesta de la compra y ha obligado a reducir su consumo en muchas familias.
Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, recogido en su Boletín de Mercado de Aceite de Oliva, el precio de este bien tan preciado sufrió un importante incremento entre 2023 y 2024 y cayó de forma drástica a finales de ese año, aunque a mediados de 2025 volvió a subir de forma más leve.
Los productos que más han subido su precio hoy
La asociación de consumidores FACUA monitoriza a diario el precio de cuatro productos básicos de la cesta de la compra: aceite de oliva y de girasol, huevos y leche. Este análisis se realiza en los que podríamos considerar los supermercados más representativos de nuestro país: Mercadona, Carrefour, Eroski, Dia, Hipercor y Alcampo.
Igualmente, establece un listado de los productos que más han subido hoy, 6 de mayo, su precio. Son los siguientes:
- Aceite de girasol Koipe 1 L. Supermercado Dia. Hoy cuesta 2,85 euros, lo que significa una subida del 44,67 %
- Aceite de oliva virgen Coosur 1 L. Supermercado Dia. Hoy cuesta 6,99 euros, lo que significa una subida del 40,93 %
- Aceite de girasol Koipesol 1 L. Alcampo. Hoy cuesta 2,74 euros, lo que significa una subida del 26,85 %
- Puleva leche desnatada (0% materia grasa) de vaca. 6 x 1 L. Alcampo. Hoy cuesta 8,19 euros, lo que significa una subida del 9,20 %
- Puleva Vita calcio leche entera de vaca. 6 x 1 L. Alcampo. Hoy cuesta 8,19 euros, lo que significa una subida del 9,20 %
El precio del aceite de oliva hoy
A fecha de 6 de mayo, es difícil encontrar aceite de oliva en los supermercados por un precio inferior de 4 euros el litro. Aquí se recogen los más económicos de los seis centros.
Mercadona
- Aceite de oliva 0,4º Hacendado: 3,90 euros
- Aceite de oliva 1º Hacendado: 4,15 euros
- Aceite de oliva Virgen Hacienda: 4,45 euros
- Aceite de oliva Virgen Extra Hacendado: 4,95 euros
Carrefour
- Aceite de oliva suave 0,4º Carrefour: 3,89 euros
- Aceite de oliva intenso 1º Carrefour: 4,14 euros
- Aceite de oliva virgen Carrefour Classic: 4,44 euros
- Aceite de oliva 0,4º Ybarra: 4,75 euros
- Aceite de oliva virgen extra Carrefour extra: 4,94 euros
- Aceite de oliva 0,4º La Masía: 5,19 euros
- Aceite de oliva intenso 1º La Masía: 5,19 euros
- Aceite de oliva virgen Carrefour: 5,30 euros
Dia
- Aceite de oliva suave Dia La Almazara del olivar: 3,85 euros
- Aceite de oliva virgen Dia La Almazara del olivar: 4,10 euros
- Aceite de oliva intenso Dia La Almazara del olivar: 4,15 euros
- Aceite de oliva intenso Dia La Almazara del olivar: 4,30 euros
- Aceite de oliva virgen extra Dia La Almazara del olivar: 4,65 euros
- Aceite de oliva intenso La Masía: 4,79 euros
- Aceite de oliva suave La Masía: 4,79 euros
- Aceite de oliva virgen Coosur: 4,96 euros
Hipercor
- El Corte Inglés aceite de oliva suave 0,4º contiene aceites refinados, vírgenes y 20 % de virgen extra: 4,10 euros
- El Corte Inglés aceite de oliva Intenso 1º contiene aceites refinados y vírgenes: 4,20 euros
- El Corte Inglés aceite de oliva virgen: 4,30 euros
- El Corte Inglés aceite de oliva Intenso 1º contiene aceites refinados, vírgenes y 50 % de virgen extra: 4,35 euros
- El Corte Inglés aceite de oliva suave 0,4º contiene aceites refinados y vírgenes: 4,20 euros
- El Corte Inglés aceite de oliva virgen extra: 4,95 euros
Alcampo
- Olinostrum aceite de oliva intenso: 3,19 euros
- Saeta aceite de oliva intenso: 3,69 euros
- Saeta aceite de oliva suave: 3,69 euros
- Alcampo aceite de oliva suave: 3,89 euros
- Olinostrum aceite de oliva suave: 3,99 euros
Eroski
- Aceite de oliva 0,4º Eroski: 3,95 euros
- Aceite de oliva 0,4º Olilan: 3,85 euros
- Aceite de oliva intenso Coosur: 3,99 euros
- Aceite de oliva suave Coosur: 3,99 euros
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