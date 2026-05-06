La tomas a diario, puede ser de casi toda España (Valencia y Castellón incluidas) pero no de Alicante: en esto hacemos aguas

El agua mineral es uno de esos productos básicos que se compran a diario sin mirar demasiado su origen. Está en supermercados, bares, restaurantes, hoteles y hogares, pero cada botella procede de un manantial concreto y de una provincia determinada. Y ahí aparece un dato llamativo: Alicante no figura en el listado oficial de aguas minerales naturales reconocidas por España.

Según el Listado de aguas minerales naturales oficialmente reconocidas por España, publicado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y actualizado a 1 de abril de 2026, hay aguas minerales naturales registradas en 38 provincias españolas. Si se toma como referencia el total de 50 provincias, eso significa que el 76% de las provincias españolas sí aparecen representadas en el documento.

Botellas de agua mineral / INFORMACIÓN

Alicante, sin embargo, no está entre ellas, pese al peso de la provincia en sectores como el consumo, la hostelería, el turismo y la distribución.

La ausencia resulta aún más curiosa porque la Comunidad Valenciana sí tiene presencia. El listado incluye aguas minerales naturales de la provincia de Castellón, con referencias vinculadas a municipios como Bejís, Benassal o Chóvar, y también en la de Valencia, que es tercera en España, de hecho. Es decir, la falta de Alicante no responde a una ausencia autonómica, sino exclusivamente provincial.

Girona destaca claramente: concentra 22 aguas minerales naturales reconocidas, más del doble que Granada, que aparece en segundo lugar con 10.

Provincias con más aguas minerales naturales reconocidas por España Según el listado oficial de aguas minerales naturales reconocidas por España, publicado por la AESAN y actualizado a 1 de abril de 2026, Girona es la provincia con más registros, con 22 aguas minerales naturales reconocidas. Posición Provincia Registros Nombres comerciales incluidos en el listado 1 Girona 22 Aigua de Ribes, Aigua de Salenys, Aigua de Vilajuïga, Aquarel, Estrella I, Estrella V, Font Agudes, Font del Regàs, Font Subirà, Font Vella, Fontcristall, Fontdor, Fontseny, Imperial, Les Creus, Malavella, Naturis, San Narciso, Sant Aniol, Sant Hilari, Vichy Catalán, Viladrau 2 Granada 10 Agua de Albarcin, Aqua Nevada, Aquadeus, Aquaservice, Font Natura, Fontarel, Lanjarón con gas, Lanjarón Salud, Monssalus, San Vicente 3 León 9 Aquaservice, Carrizal, Carrizal II, Nature Montes de León, San Andrés, San Andrés II, Soceo, Soceo II, Teleno 3 Valencia 9 Aquabona Peña Umbría, Aquaservice, Eliqua, Eliqua 2, Font Sol, Fuencisla, Fuente Primavera, La Serreta, Liviana 5 Huesca 8 Aguas de Ribagorza, Panticosa, Pirinea, Veri, Veri 2, Veri 4, Veri 5, Vilas del Turbón 5 Las Palmas 8 Agua de Teror, Aquavia, Fuente Selecta, Fuentebruma, Fuenteror, La Ideal I, La Ideal II, Las Higueras Fuente: Listado de aguas minerales naturales oficialmente reconocidas por España, AESAN, actualizado a 1 de abril de 2026. Listado de provincias con más aguas minerales naturales reconocidas en España, según la AESAN.

En total, las provincias que no aparecen en el listado de la AESAN son A Coruña, Álava, Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Huelva, Madrid, Sevilla, Valladolid y Vizcaya. Son 12 provincias frente a las 38 que sí cuentan con alguna agua mineral natural oficialmente reconocida.

El mapa que deja el documento es desigual. La mayoría de provincias españolas sí tienen presencia en este inventario de un producto tan cotidiano como el agua mineral natural. Alicante, en cambio, queda fuera de esa relación oficial: una provincia central en consumo, turismo y distribución, pero ausente en el registro estatal de aguas minerales naturales reconocidas.