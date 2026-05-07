Los cocineros coinciden: “El arroz no se remueve como si fuera un risotto”

Gestos que parecen inocentes en la cocina pueden acabar arruinando un plato. Uno de ellos es meter la cuchara en la paella y empezar a remover el arroz “para que no se pegue”. Para muchos cocineros, ese movimiento es justo el error: el arroz de una paella o de un arroz seco no se trabaja como un risotto.

La diferencia no es un capricho valenciano ni una manía de puristas. En un risotto, remover es parte de la receta: el movimiento ayuda a liberar almidón y a construir esa textura cremosa que define el plato italiano. En una paella, en cambio, se busca otra cosa: un grano entero, suelto, bien impregnado de caldo y con una cocción estable. Por eso, una vez añadido y repartido el arroz, conviene dejarlo en paz.

La regla se repite entre especialistas en arroces: el arroz se puede distribuir al principio, pero después debe cocerse sin meneos constantes. El chef Omar Allibhoy, conocido por su trabajo divulgativo sobre cocina española, ha señalado precisamente que uno de los errores más habituales al preparar paella es remover el arroz durante la cocción, porque altera la textura y puede hacer que el resultado se vuelva más pesado.

La paciencia pesa más que la cuchara

El motivo es sencillo. Cuando el arroz se mueve demasiado, puede soltar más almidón y el caldo se enturbia. El grano pierde definición, se pega más fácilmente y el plato se acerca a una textura cremosa que puede ser deseable en otros arroces, pero no en una paella seca. Además, remover rompe la distribución del calor y del caldo en la paellera, dos factores esenciales para que el arroz quede uniforme.

Arroz seco de oreja a baja temperatura. / INFORMACIÓN

En la paella, la cocción tiene algo de arquitectura. Primero se construye el sabor: sofrito, fondo, caldo, ingredientes y punto de sal. Después entra el arroz, se reparte bien y se deja que absorba. A partir de ahí mandan el fuego, el tiempo y la proporción entre arroz y líquido. La paciencia pesa más que la cuchara.

También hay una cuestión de identidad del plato. La paella no busca cremosidad, sino concentración. Quiere que el grano absorba el caldo sin deshacerse y que, si todo va bien, aparezca el socarrat: esa capa tostada del fondo que no se consigue removiendo sin parar. Si se rasca, se agita o se mueve demasiado pronto, lo que podía ser una costra sabrosa puede acabar convertido en arroz apelmazado.

Otros cocineros han insistido en ideas parecidas desde ángulos distintos. Karlos Arguiñano suele poner el foco en las proporciones y en medir bien el arroz para no improvisar con puñados o vasos, una advertencia útil porque la paella perdona mal los cálculos a ojo cuando se busca un punto preciso. José Andrés, por su parte, ha defendido que una buena paella no depende solo de una lista rígida de ingredientes, sino de lograr que el arroz absorba sabor y tenga sentido como conjunto.

La recomendación

La idea práctica para casa es clara: si se va a hacer una paella, un arroz a banda, un arroz con conejo o un arroz seco de verduras, no hay que tratarlo como un risotto. Se puede mover antes de añadir el caldo o justo al incorporar el arroz para repartirlo. Después, lo mejor es corregir el fuego, vigilar la evaporación y resistir la tentación de “arreglarlo” con la cuchara.

Regla del arroz / INFORMACIÓN

Eso no significa que todos los arroces se cocinen igual. Un arroz meloso admite otro tipo de manejo. Un risotto exige movimiento y caldo añadido poco a poco. Un arroz caldoso juega con más líquido. Pero en los arroces secos de paella, la norma general es la contraria: cuanto más se remueve, más fácil es perder la textura que se busca.

El error nace muchas veces del miedo. El cocinero ve que el arroz asoma, que el caldo baja o que una zona parece más seca, y reacciona removiendo. Pero en una paella bien planteada esa transición forma parte del proceso. El arroz debe ir quedando expuesto a medida que absorbe el caldo y el fuego termina de secar la superficie.

No es una guerra entre cocinas, sino una lección de técnica. Cada plato tiene su lógica.