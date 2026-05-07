El precio del aceite de oliva hoy en los supermercados: Mercadona, Carrefour, Dia, Alcampo, Hipercor y Eroski

Si hay un producto importante y representativo de la dieta mediterránea ese es el aceite de oliva. En los hogares de nuestro país es un ingrediente fundamental para nuestros platos y tiene beneficios para la salud cardiovascular. El problema viene en el precio del aceite de oliva. La subida del precio ha tenido un impacto directo en la cesta de la compra y ha obligado a reducir su consumo en muchas familias.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, recogido en su Boletín de Mercado de Aceite de Oliva, el precio de este bien tan preciado sufrió un importante incremento entre 2023 y 2024 y cayó de forma drástica a finales de ese año, aunque a mediados de 2025 volvió a subir de forma más leve.

Los productos que más han subido su precio hoy

La asociación de consumidores FACUA monitoriza a diario el precio de cuatro productos básicos de la cesta de la compra: aceite de oliva y de girasol, huevos y leche. Este análisis se realiza en los que podríamos considerar los supermercados más representativos de nuestro país: Mercadona, Carrefour, Eroski, Dia, Hipercor y Alcampo.

Igualmente, establece un listado de los productos que más han subido hoy, 7 de mayo, su precio. Son los siguientes:

Puleva leche semidesnatada de vaca Vita Calcio. 6 x 1 L. Hoy cuesta 8,16 euros, lo que significa una subida del 8,8 %

Aceite de oliva virgen Dia La Almazara del Olivar 1 L. Supermercado Dia. Hoy cuesta 4,45 euros, lo que significa una subida del 8,54 %

Aceite de oliva virgen extra Dia La Almazara del Olivar 1 L. Supermercado Dia. Hoy cuesta 4,95 euros, lo que significa una subida del 6,45 %

Central Lechera Asturiana entera 1,5 L. Alcampo. Hoy cuesta 1,85 euros, lo que significa una subida del 6,32 %

Central Lechera Asturiana semidesnatada 1,5 L. Alcampo. Hoy cuesta 1,71 euros, lo que significa una subida del 5,56 %

Una mujer vierte aceite de oliva extra virgen en una cuchara mientras elabora una receta. / Shutterstock

El precio del aceite de oliva hoy

A fecha de 6 de mayo, es difícil encontrar aceite de oliva en los supermercados por un precio inferior de 4 euros el litro. Aquí se recogen los más económicos de los seis centros.

Mercadona

Aceite de oliva 0,4º Hacendado: 3,90 euros

Aceite de oliva 1º Hacendado: 4,15 euros

Aceite de oliva Virgen Hacienda: 4,45 euros

Aceite de oliva Virgen Extra Hacendado: 4,95 euros

Carrefour

Aceite de oliva suave 0,4º Carrefour: 3,89 euros

Aceite de oliva intenso 1º Carrefour: 4,14 euros

Aceite de oliva virgen Carrefour Classic: 4,44 euros

Aceite de oliva 0,4º Ybarra: 4,75 euros

Aceite de oliva virgen extra Carrefour extra: 4,94 euros

Aceite de oliva 0,4º La Masía: 5,19 euros

Aceite de oliva intenso 1º La Masía: 5,19 euros

Aceite de oliva virgen Carrefour: 5,30 euros

Dia

Aceite de oliva suave Dia La Almazara del olivar: 3,85 euros

Aceite de oliva virgen Dia La Almazara del olivar: 4,10 euros

Aceite de oliva intenso Dia La Almazara del olivar: 4,15 euros

Aceite de oliva intenso Dia La Almazara del olivar: 4,30 euros

Aceite de oliva virgen extra Dia La Almazara del olivar: 4,65 euros

Aceite de oliva intenso La Masía: 4,79 euros

Aceite de oliva suave La Masía: 4,79 euros

Aceite de oliva virgen Coosur: 4,96 euros

Lineales con aceite de oliva en un supermercado / Jordi Otix / EPC

Hipercor

El Corte Inglés aceite de oliva suave 0,4º contiene aceites refinados, vírgenes y 20 % de virgen extra: 4,10 euros

El Corte Inglés aceite de oliva Intenso 1º contiene aceites refinados y vírgenes: 4,20 euros

El Corte Inglés aceite de oliva virgen: 4,30 euros

El Corte Inglés aceite de oliva Intenso 1º contiene aceites refinados, vírgenes y 50 % de virgen extra: 4,35 euros

El Corte Inglés aceite de oliva suave 0,4º contiene aceites refinados y vírgenes: 4,20 euros

El Corte Inglés aceite de oliva virgen extra: 4,95 euros

Alcampo

Olinostrum aceite de oliva intenso: 3,19 euros

Saeta aceite de oliva intenso: 3,69 euros

Saeta aceite de oliva suave: 3,69 euros

Alcampo aceite de oliva suave: 3,89 euros

Olinostrum aceite de oliva suave: 3,99 euros

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