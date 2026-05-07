Pasta, verdura, frutos secos, jamón y un sinfín de ingredientes para esta ensalada tropical deliciosa (sin piña)

Sube el calor y bajan las ganas de cocinar... Es el momento del plato veraniego por excelencia: las ensaladas. Estas preparaciones son perfectas como un primer plato o único a la hora de comer o simplemente para cenar.

Si además buscamos un plato refrescante y ligero lo mejor será que incorporemos una gran cantidad de verduras y de frutas. Por eso hoy te proponemos que prepares esta rica ensalada tropical.

Ingredientes para la ensalada tropical

Para preparar una ensalada tropical original y diferente utilizaremos los siguientes ingredientes:

2 endibias.

4 palmitos

100 gramos de maíz cocido.

100 gramos de champiñones de lata.

100 gramos de nueces.

100 gramos de jamón York.

3 naranjas.

2 manzanas.

1 pomelo.

1 limón.

75 gramos de pasta.

4 cucharadas de mayonesa.

Perejil, pimienta negra y sal.

La receta de la ensalada tropical paso a paso

Cuece las espirales de pasta en una cazuela con agua hirviendo durante 8 minutos. Escúrrelas y enfríalas bajo el grifo con agua fría. Reserva la pasta en la nevera para que se enfríe bien antes de añadirla a la ensalada. Lava y pela las frutas: naranjas, manzanas y pomelo. Córtalass en dados pequeños. Lava las endibias y trocéalas en piezas algo más grandes que la fruta y coloca todo en un recipiente amplio. Cuando la pasta esté fría, incorpórala al mismo recipiente y mezcla todos los ingredientes con cuidado para que queden bien repartidos. Prepara el aliño en un bol mezclando la mayonesa, el zumo de limón y el zumo de media naranja. Añade sal y pimienta al gusto y remueve bien hasta obtener una salsa ligera y homogénea. Vierte el aliño sobre la ensalada y mezcla de nuevo. Termina el plato espolvoreando por encima un poco de perejil muy picado.

Otras variedades de la ensalada tropical

Si quieres ir variando esta receta de ensalada tropical puedes ir jugando con diferentes frutas. Una de las que mejor se adaptan a este plato es la piña, aunque ya sabemos que tiene bastantes detractores. También puedes sustituir las naranjas de la receta original por dos rodajas de piña natural. El resultado será espectacular.

La piña puede combinar perfectamente con esta ensalada tropical / Pixabay

También puedes ir jugado con los complementos como el jamón cocido y las nueces. En otra versión de este plato puedes sustituir el jamón por palitos de cangrejo, que también van genial al plato. En cuanto a las nueces, prueba a sustituirlas por unos piñones. El resultado te encantará.

Por último, también puedes ir cambiando el aliño para darle toques diferentes a la ensalada. Una salsa rosa muy ligera o una vinagreta con aceite de oliva y zumo de limón podrían ser opciones muy acertadas.