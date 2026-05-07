Cocina
Cinco trucos para conseguir la tortilla de patatas perfecta y sorprender a todos en casa
Desde la elección de los ingredientes hasta la sartén adecuada: aprende a conseguir una tortilla dorada, jugosa y lista para sorprender a todos
El 9 de marzo se celebra el Día Internacional de la Tortilla de Patata, uno de los platos más icónicos de España. Aunque la primera versión documentada, en 1798 en Villanueva de la Serena, era al horno y sin patata, la receta ha evolucionado hasta convertirse en un clásico que todos queremos dominar: dorada por fuera, jugosa por dentro y con ese punto de sabor que hace salivar antes de probarla.
Si siempre te ha costado conseguir la tortilla perfecta, aquí tienes cinco trucos sencillos que cambiarán tu manera de cocinarla.
1. Ingredientes de calidad, la base de todo
No hay secreto que supere a la calidad. Patatas frescas, huevos buenos y aceite de oliva son suficientes para hacer magia. La diferencia está en elegir ingredientes que realmente aporten sabor y textura: un huevo fresco y unas patatas de temporada hacen toda la diferencia.
2. Freír las patatas con tapadera
Evita salpicaduras y acelera la cocción cubriendo la sartén mientras fríes las patatas. Esto permite que se ablanden más rápido y, además, mantiene tu cocina mucho más limpia. Resultado: patatas listas para mezclar con los huevos sin dramas.
3. No sobrebatir los huevos
Si quieres que la tortilla quede cremosa, bate los huevos suavemente. Nada de espuma ni batidos violentos: una cuchara puede ser más que suficiente. Esto ayuda a que la tortilla se cocine de manera uniforme y conserve una textura melosa.
4. La proporción ideal de huevo y patata
El huevo debe cubrir las patatas hasta aproximadamente un dedo y medio. Y dependiendo del tamaño de la sartén, ajusta así:
- Sartén de 20 cm: 3 huevos y 250 g de patatas
- Sartén de 24 cm: 4 huevos y 350 g de patatas
- Sartén de 28 cm: 5-6 huevos y 450-500 g de patatas
Esta relación evita que la tortilla quede seca o demasiado líquida y asegura ese punto jugoso que todos buscamos.
5. La sartén importa
No subestimes el poder de una buena sartén. Invierte en una antiadherente de calidad, dedicada solo a la tortilla, para que puedas darle la vuelta sin miedo a que se rompa y mantener la forma perfecta.
El resultado final
Si aplicas estos cinco trucos, tu tortilla de patatas será dorada por fuera, melosa por dentro y lista para impresionar. Ya sea para celebrar el Día Internacional de la Tortilla o simplemente un domingo en casa, estos pasos convierten un plato tradicional en un momento de éxito garantizado.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa de un nuevo cambio en Alicante: bajan las temperaturas y aún puede llover
- El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores
- La ruta de senderismo en Alicante que más brilla en primavera: fácil, circular y hasta con pozas de agua
- La consellera de Educación presentará una oferta para mejorar las condiciones del profesorado a cuatro días de la huelga indefinida
- Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
- Educación suprime tres ciclos de FP en Elche y recula con cuatro tras la presión de los institutos
- Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante
- Alicante se convierte en la capital del swing este fin de semana