Cinco trucos para conseguir la tortilla de patatas perfecta y sorprender a todos en casa

El 9 de marzo se celebra el Día Internacional de la Tortilla de Patata, uno de los platos más icónicos de España. Aunque la primera versión documentada, en 1798 en Villanueva de la Serena, era al horno y sin patata, la receta ha evolucionado hasta convertirse en un clásico que todos queremos dominar: dorada por fuera, jugosa por dentro y con ese punto de sabor que hace salivar antes de probarla.

Si siempre te ha costado conseguir la tortilla perfecta, aquí tienes cinco trucos sencillos que cambiarán tu manera de cocinarla.

Tortilla de patata. / INFORMACIÓN

1. Ingredientes de calidad, la base de todo

No hay secreto que supere a la calidad. Patatas frescas, huevos buenos y aceite de oliva son suficientes para hacer magia. La diferencia está en elegir ingredientes que realmente aporten sabor y textura: un huevo fresco y unas patatas de temporada hacen toda la diferencia.

2. Freír las patatas con tapadera

Evita salpicaduras y acelera la cocción cubriendo la sartén mientras fríes las patatas. Esto permite que se ablanden más rápido y, además, mantiene tu cocina mucho más limpia. Resultado: patatas listas para mezclar con los huevos sin dramas.

3. No sobrebatir los huevos

Si quieres que la tortilla quede cremosa, bate los huevos suavemente. Nada de espuma ni batidos violentos: una cuchara puede ser más que suficiente. Esto ayuda a que la tortilla se cocine de manera uniforme y conserve una textura melosa.

4. La proporción ideal de huevo y patata

El huevo debe cubrir las patatas hasta aproximadamente un dedo y medio. Y dependiendo del tamaño de la sartén, ajusta así:

Sartén de 20 cm: 3 huevos y 250 g de patatas

Sartén de 24 cm: 4 huevos y 350 g de patatas

Sartén de 28 cm: 5-6 huevos y 450-500 g de patatas

Esta relación evita que la tortilla quede seca o demasiado líquida y asegura ese punto jugoso que todos buscamos.

La tortilla de patata, ¿con o sin cebolla? / INFORMACIÓN

5. La sartén importa

No subestimes el poder de una buena sartén. Invierte en una antiadherente de calidad, dedicada solo a la tortilla, para que puedas darle la vuelta sin miedo a que se rompa y mantener la forma perfecta.

El resultado final

Si aplicas estos cinco trucos, tu tortilla de patatas será dorada por fuera, melosa por dentro y lista para impresionar. Ya sea para celebrar el Día Internacional de la Tortilla o simplemente un domingo en casa, estos pasos convierten un plato tradicional en un momento de éxito garantizado.