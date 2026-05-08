La ensalada de garbanzos mediterráneo que puedes preparar en 15 minutos y con la que triunfarás

Comer legumbres es un básico de la dieta mediterránea. Pero lo cierto es que cuando llega el calor los platos de cuchara nos apetecen menos, por eso hay que buscar alternativas para seguir comiéndolas aunque el verano haya llegado. La opción ideal y que siempre proponemos es hacer una ensalada, ya que conservarán todo su sabor y además podemos añadirles alimentos naturales y sanos como las verduras.

La ensalada de garbanzos mediterránea no tiene una única receta, porque la realidad es que en cada casa se prepara de forma diferente. Es una ensalada tan popular que cada uno lo prepara con sus ingredientes favoritos y de ahí viene lo rico de este plato, y es que siempre acertarás con ella. Hoy nosotros te proponemos esta receta de ensalada de garbanzos mediterránea pero ten en cuenta que puedes prepararla como quieras.

Ingredientes de la ensalada de garbanzos mediterránea

Un bote de garbanzos cocidos. Dos tomates grandes (puedes optar por un puñado de cherrys si te gustan más) Medio pimiento rojo Medio pimiento verde Medio pepino Media cebolla (la morada le dará más sabor) Aceite Sal Vinagre Pimienta negra

Como ingredientes opcionales puedes añadirle queso feta, alcaparras, aceitunas o maíz.

Preparación de la ensalada de garbanzos mediterránea

En primer lugar, enjuaga bien los garbanzos cocidos con agua del grifo y déjalos escurrir. Si prefieres suavizar un poco su sabor, puedes hervirlos unos minutos en un cazo con agua. Después, prepara las verduras. Lava los tomates y córtalos en dados pequeños. Si usas tomates cherry, bastará con partirlos por la mitad. La cebolla puedes cortarla en juliana, mientras que los pimientos y el pepino quedan mejor troceados en dados. A continuación, mezcla los garbanzos con todas las verduras e incorpora los ingredientes opcionales que hayas elegido. Para terminar, prepara un aliño sencillo con aceite, sal, vinagre y un poco de pimienta negra. Puedes mezclarlo aparte en un recipiente y removerlo bien. Añádelo sobre la ensalada justo antes de servir.

Recetas de verano | Los garbanzos son una proteína vegetal que aporta muchas grasas saludables. / Shutterstock

Si quieres preparar un aliño distinto a este puedes añadirle un poco de albahaca y el zumo de medio limón. Le dará un toque diferente que seguro que te gusta. Anímate a preparar esta rica ensalada de garbanzos que no te llevará más de 15 minutos.