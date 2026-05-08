Estos son los cinco restaurantes de la provincia de Alicante que han entrado en la Guía Michelin 2026

La Guía Michelin ha empezado a mover el mapa gastronómico de 2026 y Alicante vuelve a aparecer con fuerza entre sus nuevas incorporaciones. La publicación ha retomado su serie mensual de novedades para dar visibilidad, antes de la gala anual, a los restaurantes que sus inspectores van incorporando como recomendados en la web y en la app oficial.

Estos locales ya forman parte de la selección Michelin, pero de momento aparecen como recomendaciones. Las distinciones más conocidas —Estrellas Michelin y Bib Gourmand— no se anunciarán hasta la próxima Gala Michelin, previsiblemente a finales de noviembre.

En el caso de Alicante, las novedades conocidas hasta ahora dejan una fotografía muy interesante: cocina mediterránea de hotel en Altea, producto de mercado en pleno centro de Alicante, raíces nórdicas en El Campello, alta cocina italiana en Dénia y arroces en un espacio artístico de Xàbia. Cinco pistas para entender por dónde se mueve la gastronomía alicantina que miran los inspectores.

La Naya, en Altea

La primera incorporación alicantina de 2026 tuvo lugar en febrero y fue La Naya, el restaurante del Nomad Hotel & Spa Altea. Michelin lo sitúa dentro de esa tendencia cada vez más visible de espacios gastronómicos asociados a hoteles, convertidos en foco de atracción para viajeros y público local.

Dos elaboraciones de La Naya / Marta Martínez / La Naya by El Xato

La propuesta de La Naya se define por una cocina moderna, informal y muy mediterránea, con atención al producto del entorno. En su despensa aparecen cítricos de Altea, nísperos de Callosa, alcachofas de la Vega Baja y pescados frescos de lonja. La carta incluye también un apartado de arroces, entre ellos uno de nísperos de Callosa y galeras de la lonja servido en cazuela de barro.

El restaurante ofrece además dos menús a precio cerrado, uno para el mediodía y otro para la cena, pensados para probar varios platos de la casa sin perder el tono accesible de la propuesta.¡

Toy, en Dénia

Dénia sumó presencia en el mes de marzo con Toy, situado en Fora Mur, 14, una de las calles próximas al acceso amurallado al castillo. El nombre funciona como guiño al pasado del edificio, donde hubo una fábrica de juguetes, pero la propuesta va bastante más allá de la anécdota.

Dos elaboraciones de Toy. / Pelut i Pelat / Toy

El chef Massimo Arienti plantea una cocina italiana contemporánea que juega con sabores, aspecto y texturas, integrando el mejor producto local de la Marina Alta. La guía lo define como una propuesta de tendencia y destaca sus tres menús degustación: Inizio, Toy maker y Brianza.

Entre los platos mencionados aparecen la calamarata frutti di mare y, en el apartado dulce, el bacio di Pantelleria. Es una de las incorporaciones que refuerzan el peso de Dénia como destino gastronómico de primer nivel dentro de la provincia.

Ca Aleix, en Xàbia

También en marzo la lista alicantina se amplió con Ca Aleix, en Camí Cabanes, 205, en Xàbia. Michelin lo presenta como un restaurante de cocina mediterránea y arroces, con un perfil familiar y de cocina local.

Dos platos de Ca Aleix. / Jose Iglesias / Ca Aleix

Su ubicación ya marca diferencias: está en Art al Camp, un espacio natural y artístico al aire libre con palmeras, olivos y grandes figuras de forja del escultor local Toni Marí, además de obras de Juan Ripollés. La escultura más visible desde la carretera es Antonia, una enorme ballena de más de 30 metros.

En cocina, Alejandro Crespo defiende una propuesta mediterránea de tapas actualizadas, cocas de la Marina y arroces. Entre las recomendaciones figuran “Nuestro mejillón tigre”, el meloso de gamba y calabaza y la fideuá de figatell y garbanzos. La guía aconseja reservar, especialmente en verano y si se quiere comer en la terraza.

Plëgat, en Alicante

En abril, la Guía Michelin puso el foco en Plëgat, situado en la calle José Gutiérrez Petén, 8, a pocos metros del Mercado Central de Alicante. La guía lo presenta como un restaurante actual, de cocina europea tradicional, con una propuesta íntima y de pocas mesas: solo cinco y un reservado.

Dos muestras de la cocina de Plëgat. / Lamer el plato / Plëgat

Detrás está Nanín Pérez, chef alicantino con recorrido en casas de prestigio y discípulo de Ricard Camarena y Rodrigo de la Calle. También fue reconocido como Cocinero Revelación en Madrid Fusión 2018, un dato que ayuda a explicar por qué los inspectores lo señalan como un restaurante que puede dar mucho que hablar.

La cocina de Plëgat se apoya en producto de mercado, sabores limpios y pescados frescos de lonja. Entre los platos que destaca Michelin aparecen el tartar de salchicha de Pinoso con yema confitada y mostazas, el boniato asado con erizo y perdiz curada en jugo de escabeche, la raya a la meunière con setas salteadas y algas, y un flan con chantilly de algarroba y trufa melanosporum.

Borg, Raíces y Alas, en El Campello

Otra entrada en abril es Borg, Raíces y Alas, en la calle Juan de la Cierva, 31, en El Campello. La guía lo clasifica como cocina moderna y lo marca además con la etiqueta de tendencia.

El proyecto está liderado por Carl Borg Medina, cocinero sueco-español nacido en Madrid y formado culinariamente en Barcelona. Su cocina mezcla sabores mediterráneos y regionales con raíces nórdicas, una combinación poco habitual en la provincia y que le da personalidad propia.

Dos de los platos de Borg, Raíces y Alas. / David Mansilla / Borg, Raíces y Alas

La oferta incluye carta, que cambia tres veces al año, y tres menús: uno más económico para almuerzos y dos degustación, llamados Raíces y Alas, de siete y diez pases. Michelin recomienda empezar con el gravadlax, un lomo de salmón con eneldo fresco y un toque de mostaza basado en el recetario familiar.

Una provincia en el radar de los inspectores

Estas incorporaciones no significan todavía que Alicante haya ganado nuevas estrellas, pero sí confirman que la provincia está en el radar de los inspectores.

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La Guía Michelin está señalando proyectos muy distintos entre sí: hoteles gastronómicos, restaurantes pequeños de autor, cocina de mercado, arroces, producto local, influencias nórdicas e italiana contemporánea.

El siguiente paso llegará en la gala de finales de año. Hasta entonces, estos restaurantes ya pueden presumir de algo nada menor: haber entrado en la selección Michelin 2026 como nuevas recomendaciones en Alicante.