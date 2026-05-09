Ensalada de alubias rojas, la receta fácil y nutritiva para el verano

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, es habitual que tengamos menos apetito y busquemos platos más ligeros, frescos y sencillos de preparar. En este contexto, las ensaladas se convierten en una de las opciones más prácticas y apetecibles.

Durante estos meses, las recetas calientes o de cuchara suelen quedar en un segundo plano porque resultan menos agradables con el calor. Sin embargo, eso no significa que tengamos que renunciar a las legumbres, un alimento nutritivo y muy versátil. Después de varias propuestas de ensaladas con garbanzos, en esta ocasión apostamos por una ensalada de alubias rojas, una alternativa sabrosa, saludable y perfecta para el verano.

Las alubias destacan por sus numerosos beneficios nutricionales. Son una buena fuente de proteína vegetal y fibra, lo que contribuye a mejorar el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. Además, aportan minerales como hierro, magnesio, zinc, potasio y fósforo, junto con vitaminas del grupo B como la tiamina, la niacina y la vitamina B6. Todo ello con un contenido bajo en grasa, lo que las convierte en un ingrediente muy interesante dentro de una dieta equilibrada.

Ingredientes de la ensalada de alubias rojas

Un bote de alubias rojas cocidas

Una lata pequeña de maíz dulce

Dos tomates medianos

Una cebolleta

Medio pimiento verde

Para la vinagreta

1 lima

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Vinagre

Una cucharada de cilantro

Preparación de la ensalada de alubias rojas