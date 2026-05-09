Ensalada de alubias rojas, la receta fácil y nutritiva para el verano
El plato se presenta como una alternativa fácil y nutritiva a las recetas de cuchara, ideal para disfrutar de las legumbres en los meses más calurosos
Con la llegada del verano y las altas temperaturas, es habitual que tengamos menos apetito y busquemos platos más ligeros, frescos y sencillos de preparar. En este contexto, las ensaladas se convierten en una de las opciones más prácticas y apetecibles.
Durante estos meses, las recetas calientes o de cuchara suelen quedar en un segundo plano porque resultan menos agradables con el calor. Sin embargo, eso no significa que tengamos que renunciar a las legumbres, un alimento nutritivo y muy versátil. Después de varias propuestas de ensaladas con garbanzos, en esta ocasión apostamos por una ensalada de alubias rojas, una alternativa sabrosa, saludable y perfecta para el verano.
Las alubias destacan por sus numerosos beneficios nutricionales. Son una buena fuente de proteína vegetal y fibra, lo que contribuye a mejorar el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. Además, aportan minerales como hierro, magnesio, zinc, potasio y fósforo, junto con vitaminas del grupo B como la tiamina, la niacina y la vitamina B6. Todo ello con un contenido bajo en grasa, lo que las convierte en un ingrediente muy interesante dentro de una dieta equilibrada.
Ingredientes de la ensalada de alubias rojas
- Un bote de alubias rojas cocidas
- Una lata pequeña de maíz dulce
- Dos tomates medianos
- Una cebolleta
- Medio pimiento verde
Para la vinagreta
- 1 lima
- Aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
- Vinagre
- Una cucharada de cilantro
Preparación de la ensalada de alubias rojas
- Lava las alubias. Vierte el contenido del bote en un escurridor y enjuaga bien las alubias con agua fría hasta eliminar el líquido de conserva. Déjalas escurrir unos minutos.
- Prepara las verduras. Lava los tomates, la cebolleta y el pimiento verde. Después, pícalos en trozos pequeños.
- Mezcla la base de la ensalada. Coloca las alubias escurridas en un bol amplio y añade las verduras troceadas. Remueve con cuidado para que todos los ingredientes se repartan bien.
- Haz la vinagreta. En un recipiente aparte, mezcla el zumo de lima con un chorrito de aceite, un poco de vinagre, sal y pimienta al gusto.
- Emulsiona el aliño. Bate la vinagreta con unas varillas hasta que quede bien integrada. Luego, viértela sobre la ensalada para aportar un toque fresco y ligeramente ácido que combina muy bien con las alubias.
- Añade semillas, si te gustan. Puedes enriquecer el plato incorporando semillas de chía, lino triturado, hinojo o calabaza al aliño o directamente sobre la ensalada.
- Termina con cilantro fresco. Espolvorea un poco de cilantro picado por encima justo antes de servir.
- Sirve la ensalada. Llévala a la mesa como una forma ligera, saludable y refrescante de disfrutar de las legumbres, ideal para compartir en familia.
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