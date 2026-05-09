Pastel frío de patata y carne picada, el plato ideal para toda la familia

Cuando llegan los meses de calor apetecen recetas frescas, suaves y fáciles de comer. Pero eso no significa que tengamos que limitarnos siempre a ensaladas o gazpachos. En esta ocasión te sugerimos una propuesta fría, sabrosa y perfecta para las cenas estivales.

Además, se prepara de forma muy sencilla y queda con una presentación estupenda. Hablamos de un pastel frío de patata y carne picada, una receta ideal para sorprender a tus invitados.

Ingredientes para el pastel de patata

2 kilos de patatas de tamaño mediano

750 gramos de carne picada

300 gramos de champiñones

una cebolla grande

500 gramos de tomate frito

una lata de pimientos asados

un bote de olivas

mayonesa

aceite

sal

Varias bandeja de carne picada. / INFORMACIÓN

Cómo preparar el pastel de patata y carne picada