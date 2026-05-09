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Pastel frío de patata y carne picada, el plato ideal para toda la familia

Descubre cómo elaborar un espectacular plato perfecto para los días más calurosos

El pastel de carne y patata

El pastel de carne y patata / CHATGPT

Patricia Páramo

Cuando llegan los meses de calor apetecen recetas frescas, suaves y fáciles de comer. Pero eso no significa que tengamos que limitarnos siempre a ensaladas o gazpachos. En esta ocasión te sugerimos una propuesta fría, sabrosa y perfecta para las cenas estivales.

Además, se prepara de forma muy sencilla y queda con una presentación estupenda. Hablamos de un pastel frío de patata y carne picada, una receta ideal para sorprender a tus invitados.

Ingredientes para el pastel de patata

  • 2 kilos de patatas de tamaño mediano
  • 750 gramos de carne picada
  • 300 gramos de champiñones
  • una cebolla grande
  • 500 gramos de tomate frito
  • una lata de pimientos asados
  • un bote de olivas
  • mayonesa
  • aceite
  • sal

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Cómo preparar el pastel de patata y carne picada

  1. Cuece las patatas enteras y con piel en una cazuela con agua. Cuando estén tiernas, retíralas del fuego y deja que se enfríen un poco. Pela las patatas y pásalas por el pasapurés hasta obtener un puré fino. Por último, reserva el puré de patata en la nevera mientras preparas el relleno.
  2. Pica la cebolla en trozos pequeños y rehógala en una sartén con un poco de aceite hasta que esté pochada.
  3. Lava los champiñones y córtalos en láminas. Añádelos a la sartén junto con la carne picada y el tomate frito y añade sal. Cocina todo a fuego lento hasta que la carne esté bien hecha y el relleno quede jugoso. Retira la sartén del fuego y deja enfriar el relleno. Puedes guardar el relleno en la nevera para que esté bien frío antes de montar el pastel.
  4. Cuando el puré esté frío, mézclalo con mayonesa. Remueve bien hasta conseguir una masa homogénea y coloca la mezcla de puré y mayonesa sobre un paño limpio y ligeramente húmedo.
  5. Extiende la masa de patata formando una capa uniforme y reparte encima el relleno frío de carne, champiñones y tomate. Extiende bien el relleno sobre la base de patata y enrolla la masa sobre sí misma, dejando el relleno en el interior, como si fuera un brazo de gitano. Cuando el pastel tenga forma de rulo, retira con cuidado el paño.
  6. Ahora coloca el pastel frío en una fuente y cubre la superficie con el resto de la mayonesa. Decora el pastel con tiras de pimiento asado y olivas y puedes añadir rodajas de huevo cocido y zanahoria rallada por encima. Si hay niños en la mesa, incorpora unos granos de maíz cocido para darle más color al plato.
  7. Guarda el pastel en la nevera hasta el momento de servir.

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