Martín Berasategui convierte la presa ibérica en un rebozado de lujo con dos trucos fáciles

La presa ibérica es una de esas piezas que no necesita demasiado para brillar, pero Martín Berasategui ha querido darle una vuelta al clásico rebozado. El cocinero vasco, con 12 estrellas Michelin, ha preparado una receta con carne de cerdo ibérico Aljomar en la que demuestra que un plato de toda la vida puede ganar sabor con pequeños gestos.

La idea es sencilla: cortar la presa ibérica en filetes, salpimentarlos y pasarlos por harina y huevo, como se haría con cualquier escalope. La diferencia llega en el último paso. En lugar de usar solo pan rallado, Berasategui prepara una mezcla especial con pan rallado, jamón ibérico picado, almendra molida y queso rallado.

Ese es el gran truco de la receta. Con esta combinación, el rebozado queda más crujiente, más aromático y con un sabor más intenso. Además, el jamón ibérico refuerza el carácter de la carne y la almendra aporta un punto diferente sin complicar la elaboración.

El “chivato” del aceite

El segundo consejo del chef tiene que ver con la fritura. Para saber si el aceite está en su punto, Berasategui recomienda echar una pequeña miga de pan en la sartén. Cuando esa miga empieza a coger un color dorado, cercano al marrón claro, es el momento de añadir la carne.

Así se evita freír con el aceite frío, algo que puede dejar el rebozado pesado, o con el aceite demasiado caliente, que puede quemarlo por fuera antes de que la presa ibérica se haga por dentro.

La presa debe cocinarse poco a poco, hasta que quede dorada por ambos lados y el calor llegue al centro del filete. De esta manera, el plato mantiene la jugosidad de una pieza muy valorada del cerdo ibérico.

Una receta para hacer en casa

El objetivo es acercar las carnes ibéricas a la cocina diaria con platos fáciles de preparar y pensados para compartir. La presa ibérica rebozada reúne ingredientes conocidos y una técnica muy familiar, pero incorpora detalles que cambian el resultado. No hace falta una cocina profesional para seguir la receta: basta con cuidar el rebozado, controlar el aceite y respetar el punto de la carne.

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La propuesta deja claro cómo un escalope tradicional puede transformarse con una mezcla más sabrosa y un control sencillo de la fritura.