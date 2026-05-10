Esta es la receta rápida de salmón de Martín Berasategui, el chef español con más estrellas Michelin

Martín Berasategui, el chef español con más estrellas Michelin, ha compartido una de sus recetas más rápidas y sencillas para quienes quieren comer sano sin pasar mucho tiempo en la cocina. El cocinero vasco apuesta por un plato fácil de preparar: salmón a la plancha acompañado de verduras ligeras.

Con 12 estrellas Michelin repartidas entre sus restaurantes, Berasategui es uno de los nombres más reconocidos de la gastronomía española. Aun así, muchas de sus recomendaciones para el día a día están basadas en recetas simples, saludables y al alcance de cualquiera.

Una receta saludable para los días con poco tiempo

En uno de sus vídeos sobre cocina rápida, Martín Berasategui explica que comer bien no tiene por qué ser complicado. Según el chef, hay platos que pueden prepararse en pocos minutos y que permiten mantener una alimentación equilibrada incluso en jornadas con poco tiempo.

Una de esas recetas es el salmón a la plancha, una opción que, según explica, “no te llevará más de cinco minutos”. El pescado se cocina en una sartén caliente con unas gotas de aceite de oliva y puede acompañarse con calabacín o berenjena salteada.

También da la opción de añadir una ensalada para completar el plato. La idea es conseguir una comida ligera, rápida y fácil de hacer en casa.

El salmón, uno de los alimentos más usados en dietas saludables

El salmón es uno de los pescados más recomendados por nutricionistas debido a su contenido en proteínas y grasas saludables como el omega 3. Además, tiene otra ventaja: se cocina muy rápido.

Martín Berasategui apuesta por preparaciones sencillas que no oculten el sabor del producto. En este caso, recomienda cocinar el salmón justo el tiempo necesario para que quede jugoso por dentro.

Las verduras también tienen un papel importante en la receta. El chef propone calabacín o berenjena a la plancha, aunque se pueden usar otras opciones como espárragos, pimientos o champiñones.

Otras recetas rápidas de Martín Berasategui

Además del salmón a la plancha, el cocinero comparte otras ideas pensadas para quienes viven “a contrarreloj”. Una de ellas es la tortilla francesa, que recomienda rellenar con ingredientes como queso, espinacas salteadas o pimiento rojo.

Otra opción rápida son los huevos a la plancha o hechos en el microondas acompañados de verduras al vapor. También propone platos de pasta con pollo o pavo y salsa de verduras frescas, mejor si se utiliza pasta integral.

El objetivo de estas recetas es demostrar que se puede cocinar de forma saludable sin invertir demasiado tiempo ni recurrir a platos precocinados.

Una receta sencilla con pocos ingredientes

Para preparar esta receta de salmón de Martín Berasategui solo hacen falta unos pocos ingredientes:

Un lomo de salmón

Verduras al gusto

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

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Primero se cocina el pescado a la plancha y después se saltean las verduras durante unos minutos. El plato puede completarse con ensalada o con alguna guarnición ligera.