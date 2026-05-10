La salsa de champiñones de Martín Berasategui que mejora las comidas

Martín Berasategui ha compartido una de esas recetas que nunca fallan en la cocina: la salsa de champiñones. El chef recuerda que, aunque la gastronomía avanza con nuevas ideas, también existen preparaciones de toda la vida capaces de convertir un plato normal en una receta mucho más sabrosa.

La salsa de champiñones de Martín Berasategui destaca por su textura cremosa y por su versatilidad. Sirve para acompañar carne, pollo, pescado o pasta, y se prepara con ingredientes fáciles de encontrar.

Ingredientes de la salsa de champiñones de Martín Berasategui

Para hacer esta salsa de champiñones se necesitan:

350 gramos de champiñones

70 gramos de chalota

50 gramos de mantequilla

350 gramos de nata

Dos cucharadas de Oporto

Una cucharada de mostaza de Dijon

150 gramos de caldo de carne

Perejil picado

Sal

Pimienta

El primer paso es picar la chalota y filetear los champiñones. Después, se rehoga la chalota con mantequilla en una cazuela durante tres minutos, hasta que quede transparente.

Luego se añaden los champiñones fileteados y una pizca de sal. Hay que seguir cocinando todo junto unos cuatro minutos, hasta que el champiñón suelte su agua.

Cómo preparar la salsa de champiñones paso a paso

El siguiente paso de la salsa de champiñones de Martín Berasategui es añadir el Oporto y dejar que reduzca a seco. Después se incorpora el caldo caliente, la nata y la mostaza de Dijon. Se mezcla bien para que todos los sabores queden integrados.

Cuando la salsa rompa a hervir, se baja el fuego al mínimo y se deja cocer lentamente durante 13 minutos. Este tiempo es clave para que la salsa de champiñones consiga la cremosidad deseada.

Al final, solo queda ajustar de sal y pimienta, añadir el perejil picado y servir caliente.

Una receta de Martín Berasategui para platos sencillos

La salsa de champiñones de Martín Berasategui es una opción práctica para dar más sabor a comidas del día a día. Puede acompañar un filete, una pechuga de pollo, un pescado blanco o un plato de pasta.

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Esta receta demuestra que no hace falta complicarse para conseguir una salsa cremosa y llena de sabor. Con champiñones, nata, caldo y un toque de mostaza, Martín Berasategui recupera una preparación clásica que sigue teniendo mucho recorrido en la cocina casera.