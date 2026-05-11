La receta de las berenjenas rellenas que no esperas: verdura y arroz
Nutricionalmente estarás comiendo un plato de lo más completo que te aportará numerosos nutrientes
Seguro que conoces bien la receta de berenjenas rellenas. Normalmente la receta incluye la pulpa de la misma berenjena y carne picada pero hoy te vamos a proponer una alternativa para el relleno: hacerlo con arroz.
Desde el punto de vista nutricional esta receta es muy interesante ya que combina verduras e hidratos de carbono en un mismo plato. La berenjena es un alimento ligero, con un alto contenido en agua y bajo en calorías, además de aportar fibra, lo que ayuda a aumentar la sensación de saciedad y favorece el tránsito intestinal. Por su parte, el arroz proporciona energía gracias a sus hidratos de carbono, convirtiendo esta receta en una comida equilibrada y bastante completa.
Si te hemos convencido, aquí tienes los ingredientes y el paso a paso para preparar este rico plato.
Ingredientes para las berenjenas rellenas de arroz
Para realizar esta receta necesitamos los siguientes ingredientes:
- 1/2 kilo de tomates
- 40 gramos. de arroz
- 4 berenjenas
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- Pan y queso rallado
- Aceite de oliva
Cómo hacer berenjenas rellenas de arroz
Vamos a explicarte paso a paso cómo hacer una deliciosas berenjenas rellenas de arroz.
- Pica la cebolla muy fina y sofríela lentamente en una sartén junto al ajo picado.
- Lava y pela los tomates. Después córtalos en trozos. Cuando la cebolla y el ajo estén bien pochados, añade los tomates troceados. Incorpora una pizca de sal y deja cocinar a fuego lento.
- Mientras se hace la salsa, cuece el arroz: añade un vaso de arroz y dos vasos de agua y cocina hasta que el agua se consuma.
- Lava bien las berenjenas y sécalas con un paño. Retira el tallo y córtalas longitudinalmente en dos mitades. Vacía las berenjenas con ayuda de una cuchara y reserva la pulpa.
- Sofríe la pulpa en una sartén con un poco de aceite. Añade el arroz cocido y la salsa de tomate y mezcla bien todos los ingredientes y cocina cinco minutos más.
- Rellena las berenjenas con la mezcla preparada. Espolvorea por encima queso y pan rallado.
- Coloca las berenjenas en una bandeja de horno con papel vegetal o sulfurizado y gratina hasta que el queso quede dorado.
Sirve las berenjenas rellenas con un poco de salsa de tomate alrededor y unas tiras de pimiento asado para decorar.
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