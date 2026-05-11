La receta de las berenjenas rellenas que no esperas: verdura y arroz

Seguro que conoces bien la receta de berenjenas rellenas. Normalmente la receta incluye la pulpa de la misma berenjena y carne picada pero hoy te vamos a proponer una alternativa para el relleno: hacerlo con arroz.

Desde el punto de vista nutricional esta receta es muy interesante ya que combina verduras e hidratos de carbono en un mismo plato. La berenjena es un alimento ligero, con un alto contenido en agua y bajo en calorías, además de aportar fibra, lo que ayuda a aumentar la sensación de saciedad y favorece el tránsito intestinal. Por su parte, el arroz proporciona energía gracias a sus hidratos de carbono, convirtiendo esta receta en una comida equilibrada y bastante completa.

Si te hemos convencido, aquí tienes los ingredientes y el paso a paso para preparar este rico plato.

Ingredientes para las berenjenas rellenas de arroz

Para realizar esta receta necesitamos los siguientes ingredientes:

1/2 kilo de tomates

40 gramos. de arroz

4 berenjenas

1 cebolla

1 diente de ajo

Pan y queso rallado

Aceite de oliva

Berenjena gratinada al horno. / Pilar Cortés

Cómo hacer berenjenas rellenas de arroz

Vamos a explicarte paso a paso cómo hacer una deliciosas berenjenas rellenas de arroz.

Pica la cebolla muy fina y sofríela lentamente en una sartén junto al ajo picado. Lava y pela los tomates. Después córtalos en trozos. Cuando la cebolla y el ajo estén bien pochados, añade los tomates troceados. Incorpora una pizca de sal y deja cocinar a fuego lento. Mientras se hace la salsa, cuece el arroz: añade un vaso de arroz y dos vasos de agua y cocina hasta que el agua se consuma. Lava bien las berenjenas y sécalas con un paño. Retira el tallo y córtalas longitudinalmente en dos mitades. Vacía las berenjenas con ayuda de una cuchara y reserva la pulpa. Sofríe la pulpa en una sartén con un poco de aceite. Añade el arroz cocido y la salsa de tomate y mezcla bien todos los ingredientes y cocina cinco minutos más. Rellena las berenjenas con la mezcla preparada. Espolvorea por encima queso y pan rallado. Coloca las berenjenas en una bandeja de horno con papel vegetal o sulfurizado y gratina hasta que el queso quede dorado.

Sirve las berenjenas rellenas con un poco de salsa de tomate alrededor y unas tiras de pimiento asado para decorar.