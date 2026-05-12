No tienen estrella Michelin, pero comes de lujo y más barato: estos son los cinco restaurantes de la Costa Blanca con la distinción Bib Gourmand
Los cinco establecimientos de la provincia con este reconocimiento por su buena relación calidad-precio se encuentran Alicante, Calp, Elche y Almoradí
La Costa Blanca no sólo presume de estrellas Michelin, arroces y producto mediterráneo. También tiene actualmente cinco restaurantes con distinción Bib Gourmand, el reconocimiento de la Guía Michelin a las casas que ofrecen una cocina de calidad a precios ajustados. No son necesariamente los restaurantes más lujosos ni los más mediáticos, sino aquellos donde la guía detecta algo especialmente buscado por el comensal actual: comer bien sin que la cuenta se dispare.
En la provincia de Alicante, los cinco Bib Gourmand se reparten entre Alicante ciudad, Calp, Elche y Almoradí. Hay cocina tradicional, propuestas actuales, mirada mediterránea y mucho producto local.
Tábula Rasa
Situado en el barrio alicantino de Benalúa, Tábula Rasa defiende una cocina de raíz alicantina con producto fresco de temporada y una idea muy clara: actualizar la tradición sin disfrazarla. Al frente está Rafael Molina, con una propuesta que cambia casi a diario y se organiza en torno a un único menú de temporada.
Los arroces y fideuás suelen tener un peso protagonista, con platos como el arroz con costilla de cerdo y verduras.
Komfort
En Calp aparece Komfort, integrado en el hotel gastronómico The Cookbook. La Guía Michelin lo define como una casa alejada del circuito turístico más evidente, con una sala moderna tipo bistró y una cocina variada que mezcla tradición, platos internacionales, pizzas, cocas, brasa, arroces y steak tartar.
Actualmente figura como temporalmente cerrado por reformas, un dato importante antes de planificar la visita.
Alba
También en Alicante ciudad está Alba, una dirección íntima y con aire de tendencia ubicada en Virgen del Socorro. Su propuesta se mueve entre Italia y Alicante, marcada por el recorrido profesional de la chef Alba Esteve en casas italianas de prestigio.
La carta se completa con menú degustación y platos fuera de carta, especialmente pescados del día. Michelin destaca su tartaleta de limón, yuzu y sorbete de lima y apio.
Frisone
En Elche, Frisone combina elegancia, luz mediterránea y una cocina tradicional con formas contemporáneas. Los hermanos Rivas trabajan una propuesta con carta y menús, entrantes bien elegidos, mariscos de la lonja de Santa Pola, arroces y una buena selección de carnes y pescados.
La guía recomienda dejarse aconsejar por las capturas del día.
El Buey
El listado lo completa El Buey, en Almoradí, un negocio familiar donde la honestidad pesa más que el artificio. Aunque su nombre remite al vacuno mayor, el chef Moisés Martínez mira hoy con especial atención a la huerta y al producto de temporada.
Su emblema son las alcachofas de la Vega Baja del Segura y los domingos ofrece cocido con pelotas, uno de los platos más reconocibles de la zona.
La fotografía que deja este mapa Bib Gourmand es bastante clara: la Costa Blanca mantiene una cocina de producto, territorio y precios contenidos. Desde un arroz alicantino hasta una alcachofa de la Vega Baja o una propuesta ítalo-mediterránea junto al mar, Michelin premia aquí menos el espectáculo que la regularidad, el sabor y la sensatez.
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