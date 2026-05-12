Vuelve TAPAS D'ACÍ: las mejores tapas de la comunitat con productos de la Comunidad Valenciana

Llega una nueva edición de la campaña Tapas d’Ací que se celebra del 11 al 31 de mayo y contará con más 50 locales participantes de toda la Comunidad Valenciana. Con motivo de la campaña, el próximo 25 de mayo tendrá lugar la final del concurso que determinará la Mejor Tapa de la Comunitat Valenciana 2026, un certamen ya consolidado en el calendario de concursos gastronómicos celebrados en nuestro territorio. La campaña está promovida por la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR) la unión de Hostelería Valencia, ASHOTUR y APEHA, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana - L’Exquisit Mediterrani.

La campaña quiere impulsar la tapa elaborada con producto local y de temporada aprovechando la riqueza gastronómica que existe a lo largo de toda la comunidad. Con el evento se incentiva a clientes y turistas a conocer locales nuevos e interesantes propuestas creativas basadas en elaboraciones y productos valencianos.

Del 11 al 31 de mayo disfruta de las mejores tapas locales con cerveza o vino por solo 5 €. / INFORMACIÓN

Entre todas las propuestas de la provincia de Alicante se encuentran opciones tan interesantes como las de Pipirrana Vermut y su ‘La Marinera de la Terreta’ o Restaurante Malaspina con ‘Jerga Terreta’. Castellón no queda atrás, presenta entre otros Lo Sarao con su tapa ‘Ximo de Castellón’, Can Ros Restaurant de Burriana con su tapa ‘Tronc de la plana’ o Lino Gastronómic con ‘Ximo de gamba roja del Grao’. Valencia, con locales como Pasqual & Sheila“Terreta & Mar”, junto a propuestas como Restaurante Atmosphère con ‘Ensaladilla rusa en coca’, Bar Marvi con ‘Croqueta de longaniza con all i oli de morcilla’, Casa Baldo 1915 con ‘Coca saforenca de titaina’ o Tabick “Esgarraet con cloxina al pil pil” de Llombai.

Las tapas tendrán un precio de entre 5 y 8 euros, que incluirá la tapa y una cerveza o copa de vino de la Comunitat Valenciana. Todas las propuestas se pueden consultar en la web www.tapasdaci.com .

La campaña será accesible para todo el público porque se podrá vivir desde muchos rincones la geografía de la Comunidad Valenciana. , Alicante cuenta con participantes situados, además de la propia capital, en Denia, Benidorm, San Vicent del Raspeig y Elche. Valencia contará, además de con locales situados en la capital (en barrios como Marxalenes, Cabanyal, Ciutat Vella o Xúquer), con participantes de poblaciones como Paiporta, Sagunto, Llombai o Paterna. Por su parte, Castellón contará con locales participantes también en Castellón de la Plana, Burriana, o Peñíscola.

Más de 50 establecimientos participan en Tapas d’Ací 2026 con propuestas inspiradas en los sabores de la Comunitat Valenciana. / INFORMACIÓN

El próximo 18 de mayo en el CDT de Alicante, tendrá lugar la semifinal del concurso para escoger las 2 tapas finalistas de la Provincia de Alicante y el día 25 de mayo en el CDT de Valencia, se celebrará el concurso para escoger la mejor tapa de la Comunidad Valenciana al que llegarán seis finalistas, las dos mejores propuestas de cada provincia, tras las semifinales celebradas en Castellón, Valencia y Alicante. La mejor tapa que resulte elegida en cada provincia representará a la Comunitat Valenciana en la V edición del Concurso Nacional de las Tapas organizado por Hostelería España en Madrid Fusión.

Con esta campaña, CONHOSTUR se suma también a la iniciativa impulsada por Hostelería de España en apoyo a la candidatura del “Tapeo” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en el marco del Plan de Internacionalización de la Gastronomía Española del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De este modo, Tapas d’Ací refuerza su apuesta por poner en valor la cultura gastronómica mediterránea, el producto local y la tradición del tapeo como una de las expresiones sociales y culinarias más representativas de nuestro país.

Este evento forma parte de las acciones de promoción gastronómica que CONHOSTUR, de la que forman parte Hostelería Valencia, ASHOTUR y APEHA, organiza en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana – l’Exquisit Mediterrani.