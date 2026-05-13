Dulce, ácido y anaranjado: así es el níspero que brilla cada primavera en Alicante
Callosa d’en Sarrià lidera la producción de este fruto con Denominación de Origen, con sabor único y múltiples usos en la cocina
Con forma ovalada y con un llamativo color amarillo anaranjado, el níspero es un fruto de piel fina, resistente y fácil de retirar. En su interior encontramos una pulpa jugosa que combina dulzor y acidez, además de unas semillas grandes, marrones y muy reconocibles, que ocupan aproximadamente la mitad de su diámetro.
Este fruto procede del árbol que recibe el mismo nombre y se cultiva principalmente en la zona de Levante y el Sudeste de España. Aunque su origen se encuentra en Asia, el níspero ha encontrado en tierras alicantinas un entorno perfecto para desarrollarse.
Callosa d’en Sarrià, con sello de Denominación de Origen
Dentro de la producción española, el níspero de Callosa d’en Sarrià ocupa un lugar protagonista. Su calidad y su sabor característico le han permitido alcanzar reconocimiento internacional, convirtiéndose en uno de los productos más representativos de la provincia.
Este fruto es mucho más que un producto agrícola: forma parte de la identidad local y está estrechamente vinculado a la tradición, el paisaje y la cultura de la zona. Su importancia en el mercado es notable: representa el 70% del mercado nacional y el 90% de la producción en la Comunidad Valenciana.
El clima favorable del Mediterráneo, sus tierras fértiles y el conocimiento de los agricultores locales ha permitido obtener frutos de gran calidad, motivo por el que desde 1992 existe la Denominación de Origen “Nísperos de Callosa d’En Sarrià”.
Un fruto con muchas posibilidades en la cocina
El níspero destaca por su equilibrio entre notas dulces y ácidas, así como por su textura suave y jugosa cuando alcanza el punto óptimo de maduración. Estas cualidades lo convierten en un ingrediente muy versátil.
Aunque suele asociarse al consumo en fresco o al postre, también puede incorporarse a recetas saladas, salsas, guarniciones y elaboraciones más innovadoras, aportando un toque fresco y diferente.
De Asia al Mediterráneo: una historia centenaria
El origen del níspero se sitúa en países orientales como China, India y Japón, donde se utilizaba desde hace más de mil años como árbol ornamental. No fue hasta el año 1800 cuando comenzó a cultivarse con fines comerciales para obtener frutos destinados a la venta.
A través de los jesuitas y los marinos mercantes, el níspero llegó a Francia e Italia. Más tarde se introdujo en España, concretamente en Sagunto, de la mano del Capitán Roig. Desde allí, su cultivo se extendió por el arco mediterráneo y el sudeste de la Península Ibérica.
Hoy en día, las principales zonas productoras españolas se encuentran en Alicante, Granada y Málaga. A nivel mundial, además de China y Japón, que siguen siendo los grandes productores, también destacan Brasil, Estados Unidos y países mediterráneos como Italia.
Beneficios y propiedades del níspero
Gracias a su composición nutricional, su aporte de minerales y vitaminas, el níspero es una fruta recomendable dentro de una dieta equilibrada. Sus propiedades pueden resultar beneficiosas en diferentes casos:
Molestias digestivas
En casos de gastroenteritis, colitis u otras dolencias estomacales, el níspero puede contribuir a regular la actividad intestinal por su efecto astringente y tonificante sobre las mucosas del estómago. También es una fruta aconsejable para estómagos delicados.
Problemas renales
Al estar compuesto en un 75% por agua, su consumo puede ser recomendable en casos de gota, ácido úrico o cálculos renales. Su efecto diurético favorece la producción de orina y ayuda a eliminar toxinas con mayor rapidez.
Control de peso
Su elevado contenido en potasio, junto con sus bajos niveles de sodio y calorías, convierten al níspero en un aliado para dietas de adelgazamiento. Además, su aporte de agua y fibra refuerza esta función.
Colesterol y salud cardiovascular
La pectina presente en el níspero ejerce una acción protectora en el organismo y ayuda a normalizar los niveles de colesterol.
Diabetes
Este fruto contiene un compuesto orgánico denominado terpenoide que, según diversos estudios, podría contribuir a una acción antidiabética al reducir los niveles de glucosa en sangre.
Dolencias hepáticas
Por sus propiedades, el níspero también se recomienda en pacientes con enfermedades del hígado.
Cómo comprar y conservar el níspero
La mejor manera de saborear este fruto primaveral y aprovechar sus propiedades nutricionales es consumirlo fresco. Como se deteriora con facilidad, conviene elegir ejemplares maduros, de carne firme y buen color, ya que serán más dulces y agradables.
Además del consumo en fresco, actualmente es posible encontrar níspero en almíbar, néctar, miel, mermelada, licor, aguardiente y otras elaboraciones. Todas ellas permiten disfrutar de este fruto de formas distintas y deliciosas.
*Contenido formativo para consumidores y usuarios financiado con el Fondo de Formación y Promoción Cooperativa de Consum.
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