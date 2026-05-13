Mayren Beneyto cocina con Milar y AEG en una entrevista llena de recuerdos y confidencias
Olivia Díaz
El canal cocina de Milar estrena un nuevo episodio protagonizado por Mayren Beneyto, ex política y empresaria valenciana, quien comparte una conversación íntima y cercana marcada por los recuerdos, la cultura valenciana y algunas de las experiencias más significativas de su vida personal y profesional.
En un formato de entrevista distendida con esencia de podcast, el episodio transcurre en la cocina de Milar mientras se elabora una lasaña vegana de verduras. Entre ingredientes como berenjena, calabacín, tomate, pimiento y queso vegano, Beneyto repasa distintas etapas de su trayectoria: desde su educación y sus inicios en el ámbito empresarial hasta su paso por la política y su relación con destacadas figuras de la vida cultural y social valenciana.
A lo largo de la conversación, la invitada pone en valor su fuerte vínculo con Valencia, dejando algunos de los momentos más emotivos del episodio. “Cuando oigan Mayren Beneyto, sonrían, por favor”, afirma en una declaración que resume el tono cercano, nostálgico y humano de la entrevista.
La receta se prepara con electrodomésticos de alta gama de AEG, entre ellos el Horno AEG Serie 7000, equipado con programas automáticos, cocción asistida, sonda térmica y limpieza pirolítica para facilitar el cocinado y lograr resultados precisos. También se utiliza la Encimera AEG Serie 8000, que incorpora zonas de inducción flexibles, función Puente y tecnología SenseBoil para ajustar automáticamente la temperatura y mejorar la experiencia en cocina.
Con este nuevo contenido, Milar continúa consolidando un formato audiovisual que combina gastronomía, conversación e historias vinculadas a la identidad valenciana, acercando al público entrevistas con figuras relevantes desde un entorno cotidiano, amable y natural.
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