Estos son los 45 restaurantes de Alicante recomendados por la Guía Michelin en 2026

La provincia de Alicante vuelve a confirmar su enorme peso gastronómico en la Guía Michelin. La edición 2026 incluye 45 restaurantes de la Costa Blanca, repartidos entre locales con estrella Michelin, Bib Gourmand y restaurantes recomendados por la guía roja.

El mapa mezcla alta cocina creativa, arroces, cocina mediterránea, propuestas italianas contemporáneas y casas tradicionales donde el producto sigue mandando. Alicante capital, Dénia, Xàbia, Calp y Elche concentran buena parte de los nombres destacados.

En la cima aparece Quique Dacosta, en Dénia, uno de los grandes referentes gastronómicos españoles, acompañado por restaurantes consolidados como BonAmb (Xàbia), Casa Pepa (Ondara), La Finca (Elche), Audrey’s (Calp) o Beat (Calp).

La guía también reconoce el auge de una cocina más contemporánea y accesible con locales como Tábula Rasa, Alba, Open, Koiné, Plëgat o Distrikt41, además de nuevas incorporaciones como Toy, La Naya, Borg, Raíces y Alas y Ca Aleix.

Un plato de Casa Pepa. / INFORMACIÓN

Alicante capital vuelve a ser el gran núcleo gastronómico de la provincia, con nombres históricos como Nou Manolín, Piripi, La Taberna del Gourmet, Monastrell, Maestral o El Portal Alicante, junto a propuestas más modernas como Espacio Montoro, Steki o Celeste y Don Carlos.

Xàbia también mantiene una posición privilegiada con restaurantes como Tula, Tosca, Volta i Volta, La Perla de Jávea y Ca Aleix, consolidando la Marina Alta como uno de los grandes polos culinarios del Mediterráneo español.

Los restaurantes de Alicante incluidos hasta ahora en la Guía Michelin 2026

BonAmb (Xàbia)

El Xato (La Nucia)

Tula (Xàbia)

Casa Pepa (Ondara)

La Finca (Elche)

Casa Bernardi (Benissa)

Orobianco (Calp)

Audrey’s (Calp)

Beat (Calp)

Baeza & Rufete (Alicante)

Tábula Rasa (Alicante)

Komfort (Calp)

Alba (Alicante)

Plëgat (Alicante)

Toy (Dénia)

Vituco Gourmet (Alicante)

Tosca (Xàbia)

Open (Alicante)

Ausiàs (Pedreguer)

El Portal Alicante (Alicante)

Koiné (Alicante)

La Ereta (Alicante)

El Carreter (La Xara)

Distrikt41 (Alicante)

Celeste y Don Carlos (Alicante)

La Naya (Altea)

Quique Dacosta (Dénia)

Peix & Brases (Dénia)

Frisone (Elche)

El Buey (Almoradí)

Borg, Raíces y Alas (El Campello)

Ca Aleix (Xàbia)

Manero (Alicante)

Nazario Cano (Moraira)

La Vaquería Mediterránea (El Campello)

Steki (Alicante)

Espacio Montoro (Alicante)

Volta i Volta (Xàbia)

La Perla de Jávea (Xàbia)

Monastrell (Alicante)

La Taberna del Gourmet (Alicante)

Maestral (Alicante)

Piripi (Alicante)

Nou Manolín (Alicante)

La Masía de Chencho (Elche)

La fotografía que deja Michelin es clara: Alicante ya no es sólo un destino de playa y arroz. La provincia se ha convertido en uno de los territorios gastronómicos más diversos y sólidos del país, capaz de combinar alta cocina internacional, tradición mediterránea y restaurantes donde todavía se puede comer muy bien sin entrar en el lujo extremo.