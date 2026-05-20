El restaurante alicantino que acaba de entrar en la Guía Michelin 2026
Orma, el proyecto de los chefs Aarón Berenguer y Rubén Suárez, se incorpora a la selección de recomendaciones con una cocina actual, técnica y muy ligada al producto local, desde la gamba roja al turrón o el blanquet
Alicante suma un nuevo nombre a la Guía Michelin España 2026. El restaurante Orma, situado en la calle Cerámica, 43, acaba de incorporarse a la selección del prestigioso directorio gastronómico dentro de sus nuevas recomendaciones del mes de mayo, en una actualización en la que la guía ha incluido otros doce establecimientos repartidos por España.
El local, dirigido por los jóvenes cocineros alicantinos Aarón Berenguer y Rubén Suárez, entra en Michelin con la etiqueta de cocina actual y europea tradicional. Pero lo que más ha llamado la atención de los inspectores no es solo la cocina, sino también el relato que hay detrás del proyecto: un homenaje a la industria alicantina del calzado.
El propio nombre del restaurante remite a las hormas utilizadas para dar forma a los zapatos, un guiño que también aparece en la sala, decorada con antiguas piezas de madera, y en la presentación de algunos platos. Según la guía, esa conexión no es casual: el chef y su familia mantienen una estrecha vinculación con el sector del calzado, uno de los grandes motores industriales de la provincia.
La propuesta de Orma se articula alrededor de varios menús. Michelin destaca un menú Ejecutivo, disponible en comidas de días laborables concretos; el menú 5 Sentidos; y una opción más completa llamada Experiencia. El recorrido suele comenzar en la llamada Mesa Madre, un espacio donde el equipo explica el concepto del restaurante y sirve los primeros aperitivos antes de pasar al desarrollo del menú.
En cocina, la guía subraya una línea actual y técnica, con presencia de productos muy reconocibles del territorio. Entre los guiños al recetario y a la despensa alicantina aparecen el turrón, el blanquet, la gamba roja y elaboraciones que buscan combinar precisión, sorpresa y memoria local.
Uno de los pases que más ha llamado la atención de los inspectores es la Trilogía del calamar, formada por un tartar, un falso croissant elaborado con el cuerpo del calamar y un consomé concentrado a partir de las patas y los restos. También se menciona un plato de callos, bogavante y esparraguines, una combinación que la propia guía presenta como un diálogo entre el mar, la huerta y la montaña.
La entrada de Orma en la Guía Michelin no implica una estrella, sino su incorporación a la selección de restaurantes recomendados. Aun así, supone un reconocimiento relevante para un proyecto joven que, según la publicación, “no para de ganar adeptos” y que sitúa de nuevo a Alicante en el mapa de las escapadas gastronómicas.
La actualización de mayo incluye también nuevos restaurantes en Madrid (Qorte, Agarimo y Quincé), Girona (Dit i Fet y Saó by Vicenç Fajardo), Málaga (Ménade, Lila y Purosushi), Cádiz (Martié), Granada (Espacio IME) y Zaragoza (Gratal), pero en la provincia alicantina el nombre propio es claro: Orma, una dirección que une cocina contemporánea, producto local y una historia muy pegada a la identidad industrial de la ciudad.
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