Bodega Numanthia aterriza en Alicante junto a El Portal con un menú maridaje que enamora

Bodega Numanthia y el restaurante El Portal desembarcan en Alicante con una propuesta culinaria única que celebra el encuentro entre los vinos de Toro y la alta cocina mediterránea. Del 21 de mayo al 19 de junio, ambas casas ofrecerán un exclusivo menú maridaje diseñado para sorprender al comensal y convertir la mesa en un momento especial. Vino y cocina dialogan desde la armonía, la emoción y el carácter paa reflejar una filosofía común: respeto por el origen, pasión por la excelencia y búsqueda constante de experiencias memorables.

El alma de Toro en la mesa

Nacida en Toro, a partir de viñedos centenarios y prefiloxéricos, Bodega Numanthia representa una de las expresiones más singulares del vino español y una forma contemporánea de mirar hacia un patrimonio vitícola excepcional. Esa fuerza de la tierra, esa profundidad que nace de cepas viejas, se percibe con claridad cuando sus vinos llegan a la mesa. Hay en ellos carácter, pero también una finura que sorprende desde el primer sorbo.

El Portal, uno de los grandes referentes gastronómicos de Alicante / .

La experiencia en El Portal confirma precisamente esa capacidad de Numanthia para emocionar sin imponerse. Sus vinos acompañan, elevan y envuelven cada pase del menú con una naturalidad admirable. Son vinos intensos y elegantes, complejos pero perfectamente equilibrados, donde la fruta, la frescura, la textura y los taninos se integran con precisión.

El Portal, uno de los grandes referentes gastronómicos de Alicante, vuelve a demostrar por qué el vino ocupa un lugar esencial en su propuesta. En este caso, el encuentro con Bodega Numanthia resulta especialmente acertado: los vinos de Toro encuentran un terreno fértil en una cocina precisa, sabrosa y elegante.

Un menú pensado para emocionar

El recorrido comienza con una burrata rota con cola de gamba roja y caviar, maridada con Termes Blanco 2023. Después llega el arroz de la casa con boletus y sepionet, acompañado por Numanthia 2020, uno de los momentos más memorables del menú.

Arroz de la casa “boletus y sepionet” / .

El tercer pase, un magret de pato asado con sabayón de frutos rojos, encuentra en Numanthia 2013 un compañero de enorme elegancia. Y como final, el cremoso de chocolate caliente con helado de caramelo y flor de sal se presenta junto al majestuoso Termanthia 2017, un cierre de altura, goloso y profundo.

Un cremoso de chocolate caliente con helado de caramelo y flor de sal / .

Con esta propuesta, El Portal reafirma su talento para construir experiencias donde gastronomía y vino se entienden desde la emoción, el equilibrio y el disfrute. Bodega Numanthia, por su parte, consolida su visión actual de los grandes vinos españoles: vinos con alma centenaria, espíritu joven y una extraordinaria capacidad para fascinar.

Precio del menú: 120 € por persona.

Noticias relacionadas

Sobre Bodega Numanthia

Numanthia 2020, Numanthia 2013 y Termanthia 2017 / .

Fundada en 1998 y ubicada en Valdefinjas, en el corazón de la D.O. Toro, Bodega Numanthia es sinónimo de excelencia, carácter y atemporalidad. Con gran parte de sus viñedos viejos y sin injertar, algunos incluso prefiloxéricos de más de 150 años, la bodega encarna la historia viva del vino español. Su filosofía se basa en la devoción por la tierra, el cuidado artesanal de cada detalle y una armonía profunda entre tradición y vanguardia. Numanthia elabora vinos elegantes de gran disfrute, admirados internacionalmente por su complejidad, su potencia equilibrada y su capacidad de emocionar. Vinos nacidos para perdurar. Vinos con alma.