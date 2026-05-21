Así son los dos nuevos restaurantes de la provincia de Alicante reconocidos con un Sol en la Guía Repsol 2026

La provincia de Alicante cuenta desde febrero con dos nuevos nombres propios en la Guía Repsol 2026. Se trata de Ausiàs, en Pedreguer, y Erre Que Erre, en Ibi, dos restaurantes reconocidos con un Sol, dentro de una edición marcada por el empuje de jóvenes cocineros, menús más contenidos y propuestas muy pegadas al territorio.

La categoría de Un Sol Guía Repsol 2026 incorporó 69 nuevos restaurantes, muchos de ellos liderados por cocineros que apuestan por formatos más dinámicos, menús más cortos y cambios frecuentes para seguir la temporada de cerca. En ese contexto entran los dos establecimientos alicantinos, cada uno con una personalidad muy marcada.

Ausiàs, el pequeño comedor de Pedreguer que mezcla dulce y salado

En Pedreguer, el restaurante Ausiàs ha conseguido su primer Sol Repsol apenas dos años después de abrir. El proyecto está dirigido por Ausiàs Signes, chef pastelero que dio el salto a la cocina salada, junto a Felicia Guerra, pastelera, cocinera y directora de sala. Se sitúa en el carrer de la Cova Santa 2, y la Guía Repsol destaca su vínculo con la localidad natal del cocinero y con el poeta Ausiàs March, al que el nombre del restaurante rinde homenaje.

Una de las elaboraciones de Ausiàs. / GUÍA REPSOL

El local es pequeño, con apenas siete mesas, y propone una cocina ligera, mediterránea y muy centrada en el entorno. En sus menús aparecen salazones, chacinas, casquería, hierbas aromáticas y pescados del día, con una idea especialmente atractiva: que la frontera entre lo dulce y lo salado se vuelva menos evidente.

El restaurante Ausiàs en Pedreguer. / GUÍA REPSOL

La trayectoria ha sido rápida. Según la ficha de la guía, Ausiàs abrió en 2024, fue reconocido como restaurante recomendado en 2025 y en 2026 ha obtenido su primer Sol. Entre sus menús figuran Valentina, de 62 euros, y Ausiàs March, de 84 euros, con snacks, pases salados, postres, pan y petit four.

Erre Que Erre, el producto alicantino visto desde Ibi

El otro nuevo Sol de la provincia está en Ibi. Erre Que Erre, situado en la calle Juan Brotons, 11, está liderado por el chef Ricardo Moltó, que ha convertido este restaurante de corte informal en una de las propuestas más interesantes de la Foia de Castalla.

Platos totalmente sostenibles en Erre que Erre. / INFORMACIÓN

La Guía Repsol lo describe como un espacio cuidado donde se sirven platillos de autor con algunas de las mejores materias primas de la provincia de Alicante. Moltó parte de la cocina autóctona y del negocio gastronómico familiar en el que creció, pero le imprime una identidad propia en una cocina con claros atributos de 'Nouvelle Cuisine' y, con una carta en la que conviven arroces, pescados y carnes de sabores intensos, comprados a diario a proveedores alicantinos.

Erre que Erre no es solo un restaurante, es una auténtica experiencia gastronómica. / INFORMACIÓN

Su cocina se mueve en el terreno de la creatividad de autor, con guiños muy reconocibles al recetario local. La propia guía destaca como recomendación su versión de la pericana, uno de esos platos que conectan directamente con la memoria gastronómica del interior alicantino.

Dos Soles nuevos para una provincia con mucho peso gastronómico

Los reconocimientos a Ausiàs y Erre Que Erre confirman el buen momento de la gastronomía alicantina más allá de sus grandes nombres consolidados. La provincia ya tiene una presencia destacada en las guías nacionales, pero estos nuevos Soles apuntan a una tendencia clara: proyectos más pequeños, personales y pegados al territorio también están entrando en el radar.

En Pedreguer, Ausiàs refuerza el papel de la Marina Alta como una de las comarcas gastronómicas más potentes de la Comunitat Valenciana. En Ibi, Erre Que Erre sitúa a la Foia de Castalla en una conversación culinaria donde el producto local, la tradición y la cocina contemporánea empiezan a hablar el mismo idioma.

La Guía Repsol 2026 no solo premia restaurantes: también marca caminos. Y en Alicante, este año, esos caminos pasan por un comedor íntimo de siete mesas en Pedreguer y por una cocina de autor en Ibi que mira a la despensa alicantina sin perder frescura.

También puedes ver los restaurantes alicantinos que tienen una distinción Solete en la Guía Repsol 2026.