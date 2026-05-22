Andrés Pedreño y otros expertos analizarán en Casa Sicilia el papel de la inteligencia artificial en el enoturismo

El enoturismo es uno de los pocos sectores cuyo valor reside precisamente en aquello que la IA no puede producir: presencia, lugar, tiempo, conversación con quien hace el vino. Pero la experiencia turística no se agota en el momento de la visita. Tiene un antes —donde se generan expectativas, se busca información y se prepara la vivencia—, un durante —la experiencia personal, de primera mano, insustituible— y un después —donde lo vivido se reposa, se recuerda y se amplía. Bajo esta premisa, la Cátedra Casa Sicilia de Enoturismo y Cultura del Vino de la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Alicante y Vectalia organizan el próximo martes 26 de mayo la jornada “Enoturismo en la era de los asistentes inteligentes: Tecnología para los sentidos”.

La jornada, que se celebrará en la bodega Casa Sicilia de Novelda, dará comienzo a las 10:30 horas con la inauguración a cargo de Ezequiel Moltó, director de Comunicación del grupo Vectalia; José Juan Reus, presidente del Consejo Regulador Vinos de Alicante; Juan José Ruiz, rector de la UMH; y José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo de la Generalitat. Acto seguido tendrá lugar una mesa redonda titulada “Emociones inteligentes, experiencias únicas”, moderada por el doctor en Tecnologías de la Educación y profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante, Pedro Pernías; donde expertos en el sector del vino, del turismo y de la IA pondrán sobre la mesa los retos y oportunidades de encajar la IA en el ciclo completo de la experiencia de enoturismo. En la charla intervendrán Andrés Pedreño, catedrático de Economía, cofundador de Torre Juana IA Hub; Alejandro Rabasa, profesor titular de la Universidad Miguel Hernández del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos y director del grupo de Investigación KE+DA (Ingeniería del Conocimiento y Análisis de Datos); Fede Fuster, presidente de HOSBEC (Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana); Alberto Martínez Soto, fundador y encargado de visitas de enoturismo de Ali-Oli Tours; y Javier Velasco, director de la Bodega Masos.

Jornada sobre “El enoturismo en la era de los asistentes inteligentes” en la Bodega Casa Sicilia de Novelda. / INFORMACIÓN

Durante la jornada, y después de la mesa redonda, los alumnos de la asignatura NNTT aplicadas a la gestión de empresa y al producto de la UA, harán una presentación de sus trabajos, poniendo en valor así el papel de la innovación tecnológica y la inteligencia artificial en la experiencia de enoturismo. La clausura de la jornada correrá a cargo de la directora de la Cátedra Casa Sicilia de Enoturismo y Cultura del vino, Asunción Agulló.

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Las personas interesadas en asistir a la jornada y aprender más sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector del enoturismo y la experiencia turística podrán inscribirse de forma gratuita a través del correo electrónico catedracasasicilia@casasicilia1707.es. Para más información y ver el programa completo pueden visitar la web de la Bodega Casa Sicilia (www.casasicilia1707.es/).