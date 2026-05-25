Onami, la ola que barre Japón hasta el Mediterráneo, en el AR Diamante Beach de Calpe

Dicen que el mar nunca cuenta la misma historia dos veces. Que cada ola que alcanza la orilla es distinta, irrepetible, fugaz. Onami nace de esa transitoriedad: de la belleza de lo efímero, del movimiento constante, de la conexión invisible entre dos mundos que, aunque lejanos, comparten una misma esencia.

En AR Diamante Beach Spa Hotel & Convention Centre****S, el chef Diego Laso presenta su propuesta más ambiciosa y personal hasta el momento. Onami -ona (ola en valenciano) y nami (ola en japonés)-, es la fusión de dos horizontes: el del Mediterráneo y el Mar de Japón. Este exclusivo restaurante, que abrirá sus puertas el jueves, 11 de junio, en la localidad de Calpe, propone una experiencia culinaria única en la Costa Blanca. Tradición japonesa y producto mediterráneo convergen en una elegante sala, con una barra central, donde sólo se atenderá a ocho comensales por servicio. Ni uno más ni uno menos, para garantizar la intimidad, la calma y la presencia que exige esta experiencia.

Para entender el nuevo restaurante del grupo AR Hotels & Resorts hay que fijarse en la trayectoria y experiencia de quien estará al frente del mismo como chef ejecutivo: Diego Laso. El cocinero valenciano está profundamente vinculado a Japón, un país en el que se ha curtido, que sigue visitando con regularidad y que ha inspirado la mayor parte de sus proyectos gastronómicos. Del conocido Momiji, recientemente reformado en el Mercado de Colón de Valencia, hasta el propio Amas, el concepto japonés que también convive en el hall del AR Diamante Beach. Onami da un paso más, tanto en su trayectoria, como en la del grupo AR Hotels & Resorts, conocido por su alto estándar gastronómico, ya que, sólo en Calpe, cuenta con otros dos restaurantes con Estrella Michelin: Audrey’s y Beat.

Sakizuke/先付け (aperitivo): ostra con gazpacho de melón happodashi. / INFORMACIÓN

Cocina kaiseki y sushi mediterráneo

En Onami no hay carta. El servicio está concebido como un menú degustación al estilo kaiseki-ryori, o lo que es igual, una comida tradicional japonesa altamente purista, donde se ofrecen diferentes platos que atienden a la temporada. No es estrictamente sushi, ni estamos ante una barra omakase, concepto que se ha desvirtuado mucho con respecto a su significado original. El comensal de Onami se enfrenta a la forma más refinada y tradicional de la alta gastronomía japonesa, que hasta ahora no se ha prodigado en España. Y a la vez, se nutre de una despensa eminentemente mediterránea, donde el pescado y el arroz son igual de importantes que en la cultura nipona. Hay que dejarse llevar por el chef, que elaborará un menú degustación según temporada y mercado.

Tal y como explica el chef ejecutivo de Amas y, ahora también, de Onami, Diego Laso, con este nuevo restaurante, “se cumple el sueño de crear un diálogo único y profundamente respetuoso entre la cocina local y la tradición japonesa. El producto japonés, fresco, elegante y casi único, no se puede conseguir en España tan fácilmente. Pero tenemos otro que cabe poner en valor. Lo mismo sucede con las diferentes técnicas en cocina. Por ejemplo, en Japón el medio principal de cocción es el agua, mientras que aquí tenemos el aceite. El desafío será hacer que estos dos mundos convivan”.

Aunque irá evolucionando con el tiempo, el menú degustación sushi kaiseki de Onami para la primavera y verano de 2026 comienza con el Sakizuke (先付け), un delicado aperitivo de ostra con gazpacho de melón; seguido del Hassun (八寸), que consiste en una selección de entrantes, como la tartaleta de atún rojo, calabacín y tomate; o el sashimi de pescado de temporada, curado en lías de sake y salsa irizarsobre.

Cuando ha pasado por las especialidades kaiseki, el comensal salta al apartado de sushi (鮨), que reúne nigiris de pescado de temporada, entre los que no faltará la gamba blanca de Calpe, tan identitaria del territorio. También habrá un principal o Shiizakana (強肴), que comenzará siendo corvina, acompañada de salsa de halófilas y cebollitas glaseadas en soja; y un Suzakana (酢肴), un refrescante escabeche tosazu al amontillado, con bogavante y verduritas. Para culminar, el Tomewan, konomono y sushi (止椀、香の物、鮨), una última secuencia de nigiris. Y cerrando, el Mizumono ocha (水物、お茶), o parte dulce: pavlova de cítricos y frutas de temporada acompañada de té verde.

Presencia, bodega y elegancia en la sala

Onami se articula en torno a una única barra japonesa para ocho comensales, que no sólo compartirán menú, sino también espacio, sensaciones y miradas. Habrá un único servicio en la comida y otro en la cena. El primer servicio de la semana será el miércoles por la noche. Y los jueves, viernes y sábados, el restaurante abrirá tanto para ofrecer comidas, como cenas. Los pases serán a las 14h para el servicio de comida y a las 20:30h para el servicio de cenas. Sin duda, una propuesta inédita en Calpe que redefine la experiencia gastronómica hasta la fecha.

Para elevar la vivencia, Diego Laso se rodea de un equipo de primer nivel. Luis Enrique Castillo es el jefe de cocina, además de mano derecha del chef en AR Hotels & Resorts. A él le siguen Gregori Gómez, cocinero, y Pedro Fernández, jefe de sala y sumiller. En cuanto a la bodega del Onami, Fernández ha configurado una carta que busca recorrer algunas de las mejores referencias nacionales, poniendo el acento en las DO Comunidad Valenciana, así como en vinos de producción limitada. También habrá producto procedente de las kuras de sake, té, whisky y espirituosos japoneses, que ocuparán un lugar destacado.

La fuerte apuesta de grupo AR

La apertura de Onami se enmarca en la evolución de AR Diamante Beach, que continúa trazando un sólido discurso gastronómico en la Costa Blanca. El año pasado, se producía la incorporación de la cocina japonesa de la mano de Diego Laso y su primer concepto, AMAS, inspirado en las buceadoras japonesas que bajan a pulmón a las aguas profundas. Un restaurante mucho más informal, situado en la planta baja del hotel, que es complementario a la propuesta de Onami. Además, el grupo ya contaba en el piso superior de este mismo recinto con Audrey’s, el primer restaurante galardonado con una Estrella Michelin en Calpe, que rinde tributo a la cocina de mar y está liderado por el chef Rafa Soler. Este crecimiento del grupo, evidencia la capacidad de la entidad por ofrecer un servicio global en el que el lujo hostelero y gastronómico compartan camino.