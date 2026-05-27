Entre ceviche ecuatoriano y recuerdos: Elias Ruiz comparte con Milar su trayectoria empresarial y personal
El CEO de Horizont Auto participa junto al chef Rubén Fenollar en una conversación que une gastronomía, empresa y cultura latina mientras preparan un ceviche ecuatoriano
Milar Comelsa TV
El Canal Cocina de Milar estrena un nuevo episodio con Elias Ruiz, CEO de Horizont Auto, como invitado principal. En esta entrega, el empresario comparte una conversación cercana junto al chef Rubén Fenollar en la que repasa la trayectoria de la compañía, sus valores y el fuerte vínculo que mantiene con la comunidad latina.
Mientras preparan un ceviche ecuatoriano con camarón y patacón, Elias Ruiz recuerda sus inicios en el sector de la automoción y la evolución de Horizont Auto, una empresa valenciana con más de tres décadas de historia que ha construido su crecimiento sobre la confianza, la cercanía y una financiación accesible para sus clientes.
La receta sirve además como punto de encuentro para hablar de raíces, migración, familia y gastronomía latinoamericana, en una conversación marcada por el componente humano y las experiencias personales. El episodio pone el foco en las personas que hay detrás de cada proyecto empresarial y conecta con la filosofía de Milar de ofrecer un servicio próximo, personalizado y cercano.
Durante la elaboración del plato se utilizan electrodomésticos AEG, entre ellos la encimera AEG Serie 8000, diseñada para aportar mayor precisión, comodidad y control en la cocina gracias a funciones como la cocción asistida, la inducción flexible, la sonda térmica y la tecnología SenseBoil.
Con este nuevo capítulo, Milar continúa apostando por un formato audiovisual que une cocina, conversación e historias personales, acercando al público trayectorias empresariales y vitales desde un entorno cotidiano y natural.
- Costas ordena al Ayuntamiento paralizar las obras de renovación de negocios en un edificio con sentencia de demolición en la playa de La Mata de Torrevieja
- Educación avisa de que habrá sanciones para los profesores que se nieguen a corregir los exámenes de Selectividad
- La ruta costera de Alicante que combina senderismo fácil y chapuzones en calas secretas: perfecta para el calor
- Los sindicatos mayoritarios de Educación ponen en manos de sus servicios jurídicos el acuerdo salarial del Consell con CSIF y ANPE
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- Cascada de bajas de profesores afiliados de CSIF y ANPE de Alicante en rechazo al acuerdo salarial con Educación
- Fallece en Alicante el doctor José López Gálvez a los 77 años de edad
- Premios Laik INFORMACIÓN