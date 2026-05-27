Eddy’s Street Food, 11 años cocinando sobre ruedas en la Costa Blanca Sur

Cuando Eddy’s Street Food empezó a vender hot dogs y hamburguesas en mercados, eventos y festivales de la Costa Blanca, allá por 2015, el concepto de street food todavía no tenía el recorrido que tiene hoy. Para muchos, hablar de comida americana era pensar en fast food rápido, impersonal y sin demasiada ambición gastronómica. Pero en Eddy’s la idea siempre fue otra: llevar la cocina de calle a un nivel más cuidado, con producto, técnica y personalidad.

Once años después, Eddy’s Street Food se ha consolidado como una hamburguesería de referencia en Guardamar del Segura, con sede fija en Carrer Lepanto 21 y una propuesta que ha crecido sin perder su esencia: hamburguesas con carácter, ambiente cercano y una carta pensada para que cada vez más personas puedan sentarse a la misma mesa.

Con más de 2.100 reseñas en Google y una valoración media de 4,7, el restaurante se ha convertido en una parada habitual para quienes buscan hamburguesas en Guardamar, en la Vega Baja y en la Costa Blanca Sur. No es el resultado de una franquicia ni de una campaña puntual. Es la consecuencia de años de trabajo, de escuchar al cliente y de mantener una línea clara: cocina americana, producto seleccionado y una experiencia reconocible.

Guardamar del Segura no es un destino gastronómico al uso. Es un municipio tranquilo, con una clientela muy diversa: vecinos de toda la vida, visitantes de temporada y una importante comunidad internacional formada por británicos, holandeses, noruegos, alemanes y residentes europeos que buscan propuestas diferentes. En ese contexto, Eddy’s encontró su lugar: una hamburguesería local, independiente, con una identidad propia y una carta que habla tanto al cliente de aquí como al que llega de fuera buscando algo especial.

Eddy’s Street Food se ha consolidado como una hamburguesería de referencia en Guardamar del Segura, con sede fija en Carrer Lepanto 21. / Eddy's Street Food - Joe

Nueva etapa de su carta

Este año, con motivo del Día de la Hamburguesa, Eddy’s presenta una nueva etapa de su carta con tres líneas muy claras: más opciones picantes, una nueva propuesta vegana y una selección de hamburguesas y snacks sin gluten. No como una moda, sino como una respuesta real a una demanda cada vez más presente.

La nueva hamburguesa Sinaloa representa el lado más atrevido de la carta. Doble ternera irlandesa, cheddar picante fundido, jalapeños rojos, cebolla a la plancha, mayonesa de chipotle y un toque de miel thai que equilibra el conjunto. Es una hamburguesa pensada para quienes buscan intensidad, sabor y ese punto picante que se recuerda después del primer bocado.

En el apartado vegetal, la hamburguesa Silvia demuestra que una hamburguesa vegana no tiene por qué ser una alternativa secundaria. Carne de soja, pan rústico, berenjena asada, alcachofa a la romana, almendra crocante, lechugas mézclum y doble mayonesa vegana y chipotle. Una combinación con textura, profundidad y personalidad propia, pensada tanto para clientes veganos como para quienes simplemente quieren probar algo diferente.

La hamburguesa Silvia demuestra que una hamburguesa vegana no tiene por qué ser una alternativa secundaria. / Eddy's Street Food - Joe

La tercera gran protagonista es la burger Sofía, una hamburguesa sin gluten pensada para quienes quieren una experiencia completa sin renunciar al sabor. Lleva ternera irlandesa de 170 gramos, doble queso fundido —cheddar y emmental—, bacon ahumado, salsa barbacoa al bourbon, pepinillo agridulce, cebolla a la plancha y pan brioche sin gluten. Una combinación contundente, equilibrada y muy reconocible, que demuestra que una burger sin gluten también puede ser una de las opciones más apetecibles de la carta.

Uno de los mayores retos para una food truck y una cocina de espacio reducido es trabajar correctamente este tipo de elaboraciones. Por eso, Eddy’s ha incorporado utensilios separados y una freidora específica de pequeño formato para productos sin gluten. Es un esfuerzo operativo importante, especialmente en temporada alta, pero responde a una idea sencilla: ofrecer más seguridad y más opciones a quienes hasta ahora tenían muy difícil disfrutar de una hamburguesa fuera de casa con tranquilidad.

Snacks sin gluten, pensadas para compartir

La nueva carta también incluye snacks sin gluten y opciones pensadas para compartir, como chicken tenders, croquetas veganas sin gluten y sin lactosa. Platos que amplían la experiencia sin alejarse del espíritu original de Eddy’s: comida de calle con nivel de restaurante.

La nueva hamburguesa Sinaloa representa el lado más atrevido de la carta. / Eddy's Street Food - Joe

En un momento en el que las franquicias de hamburguesas se multiplican y muchas propuestas empiezan a parecer intercambiables, Eddy’s Street Food reivindica el valor de lo local. Hay una apuesta clara por Guardamar del Segura, por sus vecinos, por sus visitantes y por una comunidad internacional que ha hecho de esta parte de la Costa Blanca su lugar de encuentro.

El Día de la Hamburguesa es un gran motivo para celebrar y la mejor excusa para probar la Sinaloa, descubrir la Silvia, pedir una Sofía sin gluten o volver a esa terraza de Lepanto 21 donde la cocina americana tiene acento propio.

Ubicación de Eddy's Street Food en Google Maps.

Dirección: Carrer Lepanto, 21, 03140 Guardamar del Segura, Alicante

Teléfono: 966 72 35 62