La Escondida Grill: las hamburguesas artesanales que están conquistando Alicante
El restaurante combina carnes jugosas, ingredientes de primera calidad y el auténtico sabor venezolano en una propuesta con personalidad propia
Hay hamburguesas que simplemente llenan… y otras que se recuerdan. En Alicante, La Escondida Grill ha conseguido convertir una burger artesanal en toda una experiencia gastronómica donde el sabor, la calidad y la personalidad van de la mano.
Ubicado en la calle Marqués de Molins, el restaurante ha sabido diferenciarse apostando por una cocina hecha con mimo, ingredientes seleccionados y recetas que mezclan lo mejor de las hamburguesas artesanales con la esencia de la gastronomía venezolana.
Burgers premium y cocina venezolana
Aquí, las hamburguesas no buscan ser una comida rápida más. Cada elaboración parte de carnes jugosas, panes suaves, quesos fundidos y salsas caseras que convierten cada bocado en una experiencia intensa y llena de sabor. La propuesta se completa con combinaciones originales y una cocina donde lo artesanal no es una etiqueta, sino una forma de entender la gastronomía.
Pero si hay algo que define a La Escondida Grill es su identidad. El restaurante ha conseguido unir dos mundos que encajan a la perfección: la pasión por las burgers premium y el carácter auténtico de la cocina venezolana. Arepas, cachapas y recetas tradicionales conviven con hamburguesas elaboradas al momento en una carta pensada tanto para quienes ya conocen estos sabores como para quienes quieren descubrir algo diferente.
La experiencia va más allá del plato. El ambiente cercano, la atención familiar y el cuidado por cada detalle han convertido al local en uno de esos sitios que muchos clientes recomiendan después de probarlo. Porque en La Escondida no solo se viene a comer, sino también a disfrutar, compartir y volver.
En un momento donde muchas hamburguesas parecen iguales, La Escondida Grill apuesta por algo más difícil de encontrar: sabor real, personalidad y una propuesta con identidad propia. Una combinación que está conquistando Alicante y que demuestra que, cuando el producto es bueno y se hace con pasión, el resultado se nota desde el primer bocado.
Más información:
Teléfono: 965208627
Dirección: Calle Marqués de Molins, 69, Alicante
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