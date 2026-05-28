La alicantina Sara Ortiz, entre los “100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía 2026”

La gastronomía alicantina vuelve a ganar protagonismo en el panorama nacional gracias al reconocimiento recibido por Sara Ortiz, incluida en la lista de los “100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía 2026”, una selección nacional elaboradas por el Basque Culinary Center que destaca a las nuevas figuras con mayor proyección dentro del sector.

Formada en Gastronomía y Artes Culinarias en la Universidad de Alicante, Sara Ortiz ha construido una trayectoria marcada por la conexión entre la cocina, la creatividad y la narrativa gastronómica. Su perfil multidisciplinar se completa con el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, formación que, según explica, le permitió ampliar “la mirada hacia la narrativa, la estética y la construcción de experiencias”.

Actualmente desarrolla su labor como segunda de cocina en Ver Aguas (Barcelona), un proyecto gastronómico donde continúa explorando una cocina centrada en “la sensibilidad hacia la materia, el entorno y la experiencia”.

Una trayectoria ligada a la creatividad y la innovación gastronómica

Con el objetivo de profundizar en la dimensión conceptual y creativa de la cocina, Ortiz completó además el Máster en Food Design en Basque Culinary Center, consolidando una visión gastronómica que combina técnica, comunicación y diseño de experiencias.

A lo largo de su carrera ha trabajado en espacios y proyectos de referencia como Eatrenalin (Alemania), Hnas. Martínez (Alicante) o Cocina Hermanos Torres (Barcelona), experiencias que, asegura, han marcado profundamente su forma de entender la gastronomía.

Además de su faceta culinaria, Sara Ortiz ha impulsado una revista anual de carácter personal, concebida como un espacio para desarrollar proyectos propios, generar discurso y explorar nuevas formas de expresión dentro del ámbito gastronómico.

“Para mí supone un orgullo representar a Alicante y llevar siempre por bandera una tierra que tanto me ha aportado personal y profesionalmente”, afirma a este periódico tras conocerse su inclusión en la lista oficial.

Alicante sigue ganando peso en la nueva generación gastronómica

La presencia de Sara Ortiz en esta selección nacional vuelve a poner en valor el talento emergente vinculado a Alicante, una provincia cada vez más presente en la evolución de la gastronomía española gracias a perfiles jóvenes que apuestan por la innovación, la identidad y la creatividad culinaria.

La lista de los “100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía 2026” reúne a profesionales de distintos ámbitos de la gastronomía con capacidad de liderazgo y proyección, consolidándose como uno de los reconocimientos emergentes más relevantes del sector.