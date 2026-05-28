Gandia convierte la 51ª edición de su Concurso Internacional de Fideuà en la mejor excusa para una escapada gastronómica

La fideuà vuelve a situar a Gandia en el mapa gastronómico internacional. La ciudad celebrará el próximo 10 de junio, a partir de las 18 horas en el Moll dels Borja del Grau, la 51ª edición del Concurs Internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia, una cita ya consolidada como uno de los grandes referentes culinarios de la Comunitat Valenciana.

Pero más allá del propio certamen, el concurso se ha convertido también en una invitación a descubrir Gandia desde la mesa. Porque hablar de fideuà es hablar del Mediterráneo, del producto local y de una ciudad que ha hecho de la gastronomía uno de sus principales atractivos turísticos durante todo el año.

La edición de 2026 será, además, la más internacional de su historia. Cocineros llegados desde México, Italia, Irlanda, Francia, Colombia, Puerto Rico y Nueva Zelanda competirán por elaborar la mejor fideuà y conquistar el prestigioso Collar de Santa Isabel, el máximo reconocimiento del certamen.

En total participarán 30 restaurantes, entre ellos varios establecimientos valencianos y cinco locales de Gandia: L’Ham, Restaurante Isabel Playa, El Globo, Hotel Safari y Casa José. La amplia demanda obligó incluso a realizar un sorteo público para cerrar la lista definitiva de participantes, una muestra del creciente interés que despierta el concurso dentro y fuera de España.

La fideuà como símbolo de Gandia

Pocas elaboraciones están tan ligadas a una ciudad como la fideuà lo está a Gandia. Nacida en el Grau y vinculada históricamente al mundo marinero, la receta ha evolucionado hasta convertirse en una de las señas de identidad de la capital de la Safor.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, destacó durante la presentación oficial del certamen que “pocas ciudades del mundo pueden afirmar que cuentan con un plato nacido en su territorio que, con el paso del tiempo, se haya convertido en legado, esencia, proyección y futuro”.

Esa conexión entre cocina y territorio se percibe especialmente en el Grau, donde numerosos restaurantes mantienen viva la receta tradicional mientras incorporan nuevas propuestas gastronómicas ligadas al producto de proximidad. El pescado y el marisco fresco continúan siendo protagonistas de una cocina que encuentra en la fideuà su máximo exponente.

La nueva edición del concurso de fideuà contará con 30 participantes. / Álex Oltra

Un fin de semana entre playa, gastronomía y Mediterráneo

La celebración del concurso es también una oportunidad perfecta para redescubrir Gandia más allá de la temporada alta. La ciudad combina playa, patrimonio, ocio y restauración en una propuesta especialmente atractiva para quienes buscan una escapada de proximidad sin alejarse demasiado.

El paseo marítimo, las terrazas frente al mar y el ambiente del Grau convierten cualquier fin de semana en un plan ligado al Mediterráneo. A ello se suma una oferta hostelera cada vez más diversa, donde conviven restaurantes especializados en arroces y fideuàs con propuestas de cocina creativa y producto valenciano.

No es casualidad que la gastronomía se haya consolidado como uno de los pilares turísticos de Gandia. La concejala de Turismo, Balbina Sendra, subrayó durante la presentación del certamen que el sector vive “un buen momento” y destacó el papel de la hostelería local en la promoción de la ciudad.

Precisamente, uno de los objetivos de esta edición ha sido reforzar la presencia de restaurantes de Gandia en el concurso. El presidente de la Asociación Fideuà de Gandia, David Pardo, defendió la importancia de apoyar al tejido local y recordó que la hostelería gandiense es “referente en la fideuà”.

Además, quienes visiten la ciudad con motivo del concurso podrán prolongar la experiencia gastronómica del 11 al 14 de junio con la celebración de la feria Tasta Gandia, que tendrá lugar también en el Moll dels Borja y reunirá catas, showcookings, música en directo y diferentes propuestas gastronómicas alrededor de la cocina valenciana.

Una edición con novedades y mirada internacional

El concurso llega este año con varias novedades organizativas y nuevos premios especiales, en una apuesta por modernizar el certamen sin perder su esencia. Entre los cambios destaca también la voluntad de hacer más transparente y equitativo el proceso de participación, facilitando la incorporación de nuevos concursantes.

El concurso de Fideuà de Gandia, en imágenes / Natxo Francés

La dimensión internacional será uno de los grandes focos de esta edición. Entre los participantes figuran restaurantes procedentes de Ciudad de México, Canterbury, Dublín, Puerto Rico o Colombia, lo que confirma la proyección global alcanzada por la fideuà de Gandia.

Además, el jurado contará con chefs reconocidos con estrellas Michelin y Soles Repsol, reforzando el prestigio gastronómico de una cita que, tras más de medio siglo de historia, continúa creciendo.

El nuevo cóctel “Fideuà de Gandia”

La 51ª edición ha servido también para presentar una de las curiosidades gastronómicas del año: el nuevo cóctel oficial “Fideuà de Gandia”, creado por Diego Godía. La propuesta, presentada durante el acto oficial del concurso, amplía el universo gastronómico vinculado al plato más emblemático de la ciudad y refuerza la apuesta de Gandia por seguir innovando alrededor de su identidad culinaria.

Presentación del nuevo cóctel oficial “Fideuà de Gandia”, creado por Diego Godía. / ED

Con el Mediterráneo como telón de fondo y la fideuà como gran protagonista, Gandia afronta una nueva edición de su concurso internacional convertida en mucho más que una competición gastronómica: una celebración de la cocina local y una invitación a disfrutar de la ciudad durante todo el año.