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Belleza, salud y autocuidado protagonizan el nuevo episodio del Canal Cocina de Milar

La doctora Ana Díez aborda la importancia de ponerse en manos de profesionales cualificados y reivindica una belleza ligada al bienestar personal en una conversación acompañada por un curry de cordero

Ana Díez rompe los mitos de la medicina estética mientras prepara un fabuloso curry de cordero / Milar Comelsa TV

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Milar Comelsa TV

El Canal Cocina de Milar estrena un nuevo episodio protagonizado por Ana Díez, doctora especializada en medicina estética, que comparte una conversación cercana y divulgativa en torno a la salud, el bienestar y el autocuidado mientras prepara un curry de cordero.

A lo largo de la entrevista, la doctora analiza algunas de las ideas preconcebidas más habituales sobre la medicina estética y defiende un enfoque basado en la naturalidad, la seguridad y el bienestar personal. Para Ana Díez, el objetivo de estos tratamientos no es transformar el rostro ni perseguir cánones de perfección, sino ayudar a cada persona a sentirse mejor consigo misma y potenciar su bienestar.

La conversación transcurre durante la elaboración de un curry de cordero con verduras, arroz, leche de coco y curry, una receta que sirve de hilo conductor para abordar cuestiones relacionadas con la salud, la prevención, el impacto de las redes sociales y la importancia de acudir siempre a profesionales cualificados.

Para preparar el plato se emplean electrodomésticos Whirlpool, que aportan precisión, comodidad y control durante todo el proceso de cocinado, demostrando cómo la tecnología puede facilitar las tareas diarias y mejorar la experiencia en la cocina.

Este nuevo episodio refleja también la filosofía de Milar, centrada en la confianza, la cercanía y el asesoramiento experto para ayudar a cada persona a encontrar las soluciones que mejor se adaptan a sus necesidades.

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