El rojo intenso de la montaña alicantina

Un color rojo intenso, una textura carnosa y un sabor inconfundible convierten a la cereza de la Montaña de Alicante en una fruta única. Su personalidad nace del lugar en el que crece: un entorno singular del norte de la provincia, marcado por paisajes de gran relieve montañoso, bancales históricos y un clima mediterráneo templado que favorece una maduración temprana y unas cualidades excepcionales.

En estas tierras, donde el invierno suele ser frío y la primavera templada, con una pluviometría habitualmente elevada, el cerezo encuentra unas condiciones especialmente favorables. Ese equilibrio natural entre altitud, clima y suelo da como resultado una fruta apreciada por su calidad, su frescura y su sabor especial. La campaña de recolección se extiende, de forma aproximada, desde finales de abril hasta finales de julio, aunque las fechas pueden variar en función de la climatología de cada año.

La producción media anual oscila entre 1,5 y 6 millones de kilos. Este año, en términos generales, no se han registrado problemas importantes de producción, aunque las lluvias constantes del mes de mayo afectaron a una parte significativa de las primeras cerezas. Esta circunstancia recuerda la importancia del clima en un cultivo especialmente sensible, que en los últimos años también se ha visto condicionado por una meteorología más cambiante de lo habitual en la zona.

La cereza de la Montaña de Alicante cuenta, además, con una larga historia. Su cultivo se remonta a más de mil años, con raíces vinculadas a la herencia romana y a la época andalusí. El abancalamiento de los cerezos, adaptado a la orografía montañosa, es una práctica ancestral que ha permitido aprovechar el terreno y preservar una forma de cultivo transmitida de generación en generación por pequeños agricultores. Esa tradición, mantenida con esfuerzo y conocimiento, es hoy una parte esencial de la identidad del producto.

Esta fruta nace en una de las áreas mas singulares del norte de Alicante. / .

Entre las variedades amparadas por el Consejo Regulador destacan Burlat, Early Lory y Nimba, como las más precoces; Prime Giant, Brooks, Stark Hardy Geant, Frisco y Santina, de media estación; y Picota, Picota Ambrunesa, Sweet Heart, Sonata, 4-84 y Lapins, entre las tardías. Su zona de producción abarca municipios alicantinos como Vall de Gallinera, Planes, Benimarfull, Vall d’Alcalà, Almudaina, Ibi, Alcoy, Jijona, Muro de Alcoy, Penàguila, Benifallim y Villena, además de Ontinyent y Bocairent, en la provincia de Valencia.

El proceso no termina en el campo. Las plantas de envasado asociadas al Consejo Regulador realizan controles minuciosos de calidad conforme a los procedimientos del CRIGP, acreditado por ENAC bajo la Norma ISO/IEC 17065. Posteriormente, el propio Consejo lleva a cabo inspecciones y verificaciones para certificar la autenticidad y la calidad diferenciada de esta cereza.

Además de su sabor, la cereza de la Montaña de Alicante destaca por sus propiedades nutricionales. Es rica en vitaminas, minerales y antioxidantes, como las antocianinas, y contiene melatonina, relacionada con la regulación del sueño. Un conjunto de beneficios que refuerza su valor como una fruta saludable, natural y ligada al bienestar.

La mejor forma de reconocerla es a través de la etiqueta de la Indicación Geográfica Protegida, garantía de origen, autenticidad y calidad. Porque cada cereza de la Montaña de Alicante encierra mucho más que sabor: contiene paisaje, historia, tradición y el trabajo de quienes han sabido mantener viva una fruta con identidad propia.