Ronqueo, alta gastronomía y fuegos artificiales en LAMARR: la experiencia mediterránea del verano
LAMARR Eventos acoge una velada exclusiva para descubrir el Atún Rojo Balfegó desde el origen con ronqueo en directo, cena degustación maridada con vinos de AT Roca y un final inolvidable con música
El próximo 25 de junio, LAMARR Eventos será el escenario de una velada gastronómica exclusiva frente al Mediterráneo, creada para descubrir el Atún Rojo Balfegó en toda su esencia. Una cita única en la que el producto, la tradición y el mar se unen en un enclave privilegiado para celebrar una experiencia pensada para saborear cada momento.
El encuentro comenzará a las 19:00h con una copa de bienvenida, dando paso a uno de los momentos más especiales de la velada: un ronqueo en directo de Atún Rojo Balfegó. Una oportunidad excepcional para conocer de cerca el arte del despiece de una de las joyas gastronómicas más apreciadas del mundo, desde el respeto por el producto hasta la precisión de una técnica cargada de tradición.
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Tras el ronqueo, los asistentes disfrutarán de una propuesta gastronómica diseñada en torno al propio atún rojo. Primero, con un cóctel en el que se servirán elaboraciones como la mojama de atún semicurada con almendras, la catalana de jamón del mar y la crema fría de tomate con hueva de atún rojo de almadraba. A continuación, la experiencia continuará con una cena degustación sentada, donde el Atún Rojo Balfegó seguirá siendo el gran protagonista a través de platos como la crema fría de aguacate y jalapeño con atún en orza, la coca de Sant Joan, el dumpling de cola de atún y su jugo, el solomillo de atún a la parrilla con guiso de tomate y un cierre dulce con texturas de chocolate, flor de sal y aove.
Toda la cena estará maridada con una cuidada selección de vinos de AT Roca, pensada para acompañar y realzar cada elaboración. Además, la experiencia incluye agua, cerveza, refrescos, café granizado y una copa por persona.
Y porque las grandes noches merecen un gran final, la velada continuará con música en directo de la mano de DJ Jes_Set, copas y uno de los momentos más esperados de las Hogueras de Alicante: los fuegos artificiales frente al mar, contemplados desde un entorno privilegiado. Una forma inolvidable de cerrar una cita que reúne gastronomía, vino, música, tradición y estilo de vida mediterráneo.
Una experiencia exclusiva junto a Balfegó, Grupo Terre y AT Roca, creada para disfrutar del Mediterráneo con todos los sentidos.
Timing
19:00 Copa de bienvenida
19:30 Ronqueo
21:00 Inicio Cóctel
21:30 Cena Degustación
23:30 DJ Jes_set y Copas
00:00 Fuegos Artificiales
02:00 Fin de la experiencia
Información del evento
Plazas limitadas
Avenida de Villajoyosa, 4 · 03016 Alicante
📅 25 de junio de 2025
🕖 19:00h
💶 120€ por persona (IVA incluido)
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