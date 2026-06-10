Ansiedad, estrés y autocuidado protagonizan el nuevo episodio del Canal Cocina de Milar
La psicóloga clínica Mª José Ortolá participa en un nuevo episodio del Canal Cocina de Milar, donde aborda los retos emocionales de una sociedad marcada por la prisa mientras prepara un roll crujiente de carne y verduras con obleas de arroz.
Milar Comelsa TV
El Canal Cocina de Milar estrena un nuevo episodio con la participación de Mª José Ortolá, psicóloga clínica, que comparte una conversación cercana y divulgativa sobre algunos de los desafíos emocionales más presentes en la sociedad actual.
A lo largo de la entrevista, Ortolá analiza cuestiones como el estrés, la ansiedad y el ritmo acelerado de vida que caracteriza a muchas personas. La especialista destaca la importancia de aprender a detenerse, prestar atención a las señales del cuerpo y comprender las emociones como parte fundamental del bienestar. Asimismo, pone en valor la necesidad de dedicar tiempo al autocuidado y asumir que los cambios personales requieren constancia, práctica y paciencia.
La conversación transcurre mientras se elabora un roll crujiente de carne y verduras con obleas de arroz, una receta sencilla y de tendencia que sirve como punto de partida para abordar temas como la gestión emocional, la meditación, la calma y la importancia de escucharse a uno mismo.
Para la preparación del plato se utilizan electrodomésticos Whirlpool, que aportan comodidad, facilidad de uso y control durante el cocinado, contribuyendo a que la experiencia en la cocina resulte más práctica y agradable.
Este nuevo episodio refleja también la filosofía de Milar, centrada en acompañar a las personas en su día a día mediante soluciones pensadas para hacer el hogar más cómodo, funcional y humano.
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