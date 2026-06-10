El níspero, el fruto dorado de la primavera con Denominación de Origen

Con la llegada de la primavera, el níspero vuelve a ocupar un lugar destacado en la sección de frescos. Su piel fina, su característico color amarillo anaranjado y una pulpa que combina dulzor y acidez lo convierten en una fruta muy reconocible y especialmente apreciada durante su corta temporada de consumo.

De forma ovoidal y con grandes semillas marrones en su interior, el níspero procede del árbol del mismo nombre y se cultiva principalmente en la zona de Levante y en el sudeste de España. Según la información publicada por Consum, sus principales zonas productoras en España se concentran en las provincias de Alicante, Granada y Málaga. En el ámbito internacional, destacan países como China y Japón, además de Brasil, Estados Unidos e Italia.

De árbol ornamental a fruto de consumo

El origen del níspero se sitúa en países orientales como China, India y Japón, donde durante siglos se utilizó como árbol ornamental. No fue hasta alrededor del año 1800 cuando comenzó a cultivarse con fines comerciales. Desde allí, y a través de jesuitas y marinos mercantes, llegó a Francia e Italia antes de introducirse en España, concretamente en Sagunto, desde donde se extendió por el arco mediterráneo y el sudeste peninsular.

Esta adaptación al clima mediterráneo explica la estrecha relación del níspero con la agricultura valenciana y alicantina, donde ha encontrado condiciones especialmente favorables para su desarrollo.

Callosa d’en Sarrià, sello de calidad

Uno de los enclaves más reconocidos del cultivo del níspero es Callosa d’en Sarrià, en la comarca alicantina de la Marina Baixa. La Denominación de Origen “Nísperos de Callosa d’en Sarrià” fue reconocida el 14 de enero de 1992, según recoge el Portal Agrari de la Generalitat Valenciana.

Este distintivo certifica el origen y la calidad del producto y está vinculado a una zona de producción situada en el nordeste de la provincia de Alicante, con Callosa d’en Sarrià como eje principal. El Consejo Regulador controla el proceso de producción, recolección y envasado para garantizar que el fruto llegue al consumidor en condiciones óptimas.

Ligero, fresco y con fibra

El níspero destaca por su contenido en agua y fibra, así como por la presencia de minerales como el potasio. Consum señala que se trata de una fruta con bajo contenido calórico y bajos niveles de sodio, características que la convierten en una opción interesante dentro de una alimentación variada y equilibrada.

Fresco, ligero y de temporada, el níspero es uno de los frutos más característicos de la primavera mediterránea. / INFORMACIÓN

Su composición también incluye pectina, una fibra soluble presente en diversas frutas, y ácidos orgánicos que contribuyen a su sabor fresco y ligeramente ácido. En este sentido, el níspero puede incorporarse de forma sencilla a la dieta diaria durante la primavera, especialmente como postre, tentempié o ingrediente en elaboraciones caseras.

Cómo elegirlo y conservarlo

Para disfrutar plenamente de su sabor, conviene escoger piezas maduras, de buen color y carne firme. El níspero es una fruta delicada y se deteriora con facilidad, por lo que es recomendable manipularlo con cuidado y consumirlo en un plazo breve.

La forma más habitual de tomarlo es fresco, retirando la piel y las semillas. No obstante, también puede emplearse en distintas elaboraciones: almíbares, mermeladas, néctares, mieles, licores o incluso aguardientes, opciones que permiten aprovechar su equilibrio entre dulzor y acidez más allá del consumo directo.

La provincia de Alicante es una de las principales zonas productoras de níspero en España. / INFORMACIÓN

Un producto con identidad propia

El níspero es mucho más que una fruta de temporada. Su historia, su arraigo mediterráneo y el reconocimiento de la Denominación de Origen hacen de él un producto con identidad propia, ligado a la tradición agrícola de Alicante y al valor de los alimentos frescos, cercanos y de calidad.

En primavera, su presencia en los mercados y supermercados recuerda la importancia de consumir productos de temporada: alimentos que llegan en su mejor momento de sabor y que conectan al consumidor con el calendario natural de la huerta.

Contenido formativo para consumidores y usuarios financiado con el Fondo de Formación y Promoción Cooperativa de Consum.