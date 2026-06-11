El Congreso Nacional de Bebidas Espirituosas analiza en Alicante los retos del sector

Alicante ha acogido el Congreso Nacional de Bebidas Espirituosas, una cita sectorial que pretende analizar la situación del sector y plantear retos futuros, poniendo en valor el papel de las bebidas espirituosas en la economía, la hostelería, la gastronomía y el territorio.

El evento comenzó por la mañana en el singular entorno de la Cuevas de Canelobre, en Busot, donde los asistentes tuvieron oportunidad de disfrutar de la experiencia en la que la IGP Licores Tradicionales de Alicante -que ampara el Cantueso Alicantino, el Herbero de la Sierra de Mariola, el Anís de Monforte del Cid y el Aperitivo Café de Alcoy- dio muestra de por qué estos productos están tan vinculados al paisaje y al territorio.

La propuesta permitió salir al campo y, de la mano del profesor de la UA Segundo Ríos y de Bosco Torremocha, director de Espirituosos España, recolectar cantueso. / INFORMACIÓN

La propuesta permitió salir al campo y, de la mano del profesor de la UA Segundo Ríos y de Bosco Torremocha, director de Espirituosos España, recolectar cantueso y conocer más de esta planta aromática de belleza singular y olor característico. Posteriormente, los asistentes pudieron también introducir las plantas recolectadas en una botella a la que se le añadió una solución hidroalcohólica que deberán guardar para que macere en un lugar oscuro, al menos durante dos meses, y así poder degustar la singular bebida resultante.

Una vez concluida la elaboración del cantueso conmemorativo, se dio paso al interior de las Cuevas de Canelobre, donde se había dispuesto un excepcional ágape conformado por una selección de productos alicantinos de calidad incuestionable. Desde el turrón y especialidades de Nutxes y Adrián López, a las ostras de Tabarca y de Valencia de la mano de César Gómez, pasando por el pan de distintas maneras y formatos de Mariu de Ibi, la miel del Camp d’Elx, el caviar cítrico de Santiago Orts, los diferentes varietales del Aceite Selma, los magníficos y sorprendentes Aliños de la Montaña de Carolina Olcina o los prestigiosos panettones de Raúl Asencio, entre otras delicatessen. Durante toda la mañana, actuó como perfecto anfitrión el alcalde de Busot, Alejandro Morant.

Presentación del Informe Socioeconómico del Sector de Bebidas Espirituosas 2025

Posteriormente, el Congreso se trasladó a la Cámara de Comercio de Alicante, donde el director de Espirituosos España, Bosco Torremocha, presentó el Informe Socioeconómico del Sector de Bebidas Espirituosas 2025, que sitúa la comercialización en 173 millones de litros, lo que supone una caída del 3,8% respecto al año anterior. Lejos de reflejar una pérdida de atractivo, esta evolución confirma una transformación del mercado hacia modelos de consumo más conscientes y orientados al valor. “En este contexto, el sector está respondiendo con innovación, diversificación y nuevas propuestas adaptadas a diferentes momentos y preferencias de consumo”, explicaron.

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Los asistentes pudieron también introducir las plantas recolectadas en una botella a la que se le añadió una solución hidroalcohólica. / INFORMACIÓN

Además, una mesa redonda bajo el título “La importancia de la hostelería como ecosistema clave”, con la participación de Óscar Carrión, Héctor del Barrio, Geni Perramón y Fernando Canet, incidió en la necesidad de “una identidad propia y una mayor diversificación de públicos” para velar por el futuro de las bebidas espirituosas.