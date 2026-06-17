La oda del influencer Cocituber a la gastronomía alicantina: "La mejor barra del mundo está aquí"

“La mejor barra del mundo está en España. Y no está en Madrid, ni en San Sebastián. Está en Alicante”. Con ese título arranca el vídeo que el influencer gastronómico Cocituber ha dedicado a la provincia alicantina en un vídeo publicado en Instagram, donde le siguen más de 592.000 personas.

El creador de contenido convierte su publicación en una auténtica declaración de amor a la gastronomía de Alicante, pero no desde el mantel blanco ni desde la solemnidad de una mesa larga. Su elogio va por otro camino: el de la barra, la tapa, la ración compartida, el producto reconocible y esa forma tan mediterránea de comer hablando con quien se tiene al lado.

Para Cocituber, Alicante no se entiende solo sentándose en un restaurante. Se entiende apoyado en una barra.

“Alicante gastronómicamente es la leche”

En el vídeo, el influencer comienza recordando que cuando se habla de grandes barras de España suelen aparecer nombres como San Sebastián, Bilbao, Madrid, Barcelona o Logroño. Pero, según él, hay una ciudad que merece entrar de lleno en esa conversación: Alicante.

Los arroces son los grandes protagonistas de la gastronomía alicantina. / INFORMACIÓN

Su recorrido no se queda en la capital. Cocituber traza un mapa gastronómico que va de Dénia a Elche, de El Campello a Altea, de Tabarca a Benidorm, pasando por algunas de las casas y platos más reconocibles de la provincia.

El tono es espontáneo, exagerado y muy de redes, pero el mensaje de fondo es claro: Alicante tiene una identidad gastronómica propia, basada en el producto mediterráneo, el arroz, el marisco, las salazones y una cultura de barra muy reconocible.

De la gamba roja de Dénia al caldero de Tabarca

Uno de los primeros nombres que cita es Dénia, asociada a la gamba roja, uno de los productos más emblemáticos de la provincia. También menciona locales concretos como El Faralló, en esa línea de restaurantes donde el producto del mar ocupa el centro de la experiencia.

Un caldero de Tabarca. / INFORMACIÓN

Después, el vídeo se mueve por otros puntos de la geografía alicantina. Habla de El Cantó, al que vincula con el “productazo” y con montaditos alicantinos; de La Taberna del Gourmet, a la que dedica elogios por su trato y su nivel culinario; y del Piripi, al que presenta como una parada capaz de justificar una comida generosa nada más salir de la estación de tren.

La ruta continúa con El Campello, donde destaca un arroz caldoso en La Peña; con Elche, y su arroz con costra; con Altea, y su paella de boquerón; y con Tabarca, donde aparece el inevitable caldero, uno de los platos más ligados a la isla.

La barra como forma de vida

La idea más interesante del vídeo no está solo en los nombres que menciona, sino en la forma de entender la gastronomía. Cocituber resume Alicante como una provincia donde comer no siempre exige ceremonia, reserva o mesa.

Alicante, dice, es cultura de barra: pedir una ración, compartir, hablar, moverse, mirar lo que sale de cocina, dejarse recomendar y comer de pie si hace falta.

En una frase, lo resume así: “A veces la mejor gastronomía del mundo no se sirve en una mesa, se come de pie”.

Esa reivindicación conecta con una manera muy alicantina de disfrutar la comida: sin renunciar al producto ni a la calidad, pero lejos de la rigidez. La barra no aparece como un lugar secundario, sino como un escenario principal.

Nou Manolín, el gran protagonista

Si hay un nombre que vertebra toda la publicación es Nou Manolín. Para Cocituber, el establecimiento alicantino resume como pocos esa mezcla de producto, oficio y barra que tanto reivindica.

Lo define como “la mejor barra de España y seguramente la mejor barra del mundo”. Una afirmación rotunda que sirve para colocar al restaurante en el centro de su oda gastronómica.

Homenaje en Madrid a El Nou Manolín, icono de la hostelería y “mejor barra del mundo” / INFORMACIÓN

En su descripción aparecen gambas rojas, salazones, verduras, mariscos, fideuá y producto del Mediterráneo. Todo ello entendido casi como una liturgia popular: una forma de comer que convierte la barra en punto de encuentro y el producto en protagonista.

Alicante más allá del tópico

El vídeo funciona también como una reivindicación turística. Alicante aparece muchas veces asociada al sol, la playa o el verano, pero Cocituber desplaza el foco hacia la gastronomía.

Su recorrido muestra una provincia diversa: la capital y sus barras, Dénia y el marisco, Elche y sus arroces, Tabarca y el caldero, Altea y sus recetas marineras, Benidorm como escenario veraniego reconocible y El Campello como parada arrocera.

El resultado es una imagen de Alicante como destino gastronómico completo, donde conviven tradición, producto, restaurantes consolidados y una forma muy mediterránea de relacionarse alrededor de la comida.