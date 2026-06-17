Del Valencia CF a la vida después de la retirada: Tino Costa protagoniza un nuevo episodio del Canal Cocina de Milar

El Canal Cocina de Milar estrena un nuevo episodio con Tino Costa, exfutbolista y uno de los jugadores más recordados por la afición valencianista. En una conversación cercana y distendida, el argentino repasa algunos de los momentos más importantes de su carrera y reflexiona sobre cómo ha afrontado su vida después del fútbol profesional.

Durante la entrevista, Costa recuerda los sacrificios que marcaron sus primeros pasos en el deporte. Con apenas 15 años dejó Argentina para trasladarse a Francia en busca de una oportunidad que le permitiera cumplir su sueño de convertirse en futbolista. Un camino marcado por la constancia, el esfuerzo y la capacidad de superar obstáculos hasta alcanzar la máxima competición.

La conversación también aborda su etapa en el Valencia CF, el vínculo que mantiene con la ciudad y el recuerdo de Mestalla, un estadio y una afición que considera parte fundamental de su trayectoria deportiva.

Mientras prepara un Pad Thai con pollo, gambas, verduras, setas shiitake y noodles, el exjugador comparte reflexiones sobre la familia, la alimentación, la adaptación a nuevos entornos y los retos que acompañan a cada cambio de etapa.

Uno de los momentos más personales del episodio llega cuando habla sobre la retirada deportiva y el desafío que supone reconstruir la rutina cuando termina la competición profesional. Tras años viviendo bajo la presión y la exposición mediática, Costa reconoce que hoy valora especialmente el tiempo en familia y la posibilidad de disfrutar de experiencias cotidianas que antes resultaban difíciles de compaginar con su carrera.

La receta se elabora con electrodomésticos Whirlpool, que aportan precisión, comodidad y facilidad de uso durante todo el proceso de cocinado, demostrando cómo la tecnología puede contribuir a una experiencia más práctica y agradable en la cocina.

Con este nuevo capítulo, Milar continúa apostando por un formato que combina gastronomía, conversación e historias personales, convirtiendo la cocina en un espacio de encuentro donde compartir experiencias, emociones y aprendizajes de vida.