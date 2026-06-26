La Cava Aragonesa, el templo del tapeo que siempre apetece en Benidorm

La Cava Aragonesa, restaurante ubicado en Benidorm, se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de la zona gracias a una propuesta que combina tradición, producto y una cuidada experiencia en barra. Famosa por sus pinchos y tapas, la casa destaca especialmente por sus Yescas, elaboradas con más de 100 variedades de embutidos, quesos, salazones y ahumados. A ellas se suman sus reconocidas Tablas, una selección que reúne cuatro Yescas diferentes y que permite disfrutar de varios sabores en una misma propuesta.

Uno de los elementos más característicos del local es la presencia de jamones 5J colgando del techo. / INFORMACIÓN

La oferta se completa con una barra generosa y llena de matices, donde conviven cazuelas, mariscos, carnes, ibéricos y quesos. Uno de los elementos más característicos del local es la presencia de jamones 5J colgando del techo, una imagen ya icónica que refleja el protagonismo del producto de calidad en su cocina.

La oferta se completa con una barra generosa y llena de matices. / INFORMACIÓN

Bodegas más completas de la zona

La selección de vinos merece, además, una mención especial por su amplitud, complejidad y prestigio. Con más de 700 referencias diferentes, La Cava Aragonesa cuenta con una de las bodegas más completas de la zona, ofreciendo al cliente una experiencia gastronómica única, pensada para acompañar y elevar cada plato.

Ubicación de La Cava Aragonesa en Google Maps.

El buen trato al cliente, la búsqueda constante de la máxima calidad, la delicada elaboración de sus propuestas y la continua evolución de su cocina han convertido a La Cava Aragonesa en un local imprescindible y en un punto de encuentro para quienes valoran la gastronomía con identidad propia.