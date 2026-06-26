Restaurante Capri en Calp: una experiencia gastronómica con alma mediterránea

En primera línea de la playa del Arenal-Bol, en Calp, con el Mediterráneo como horizonte y el Peñón de Ifach como testigo privilegiado, el restaurante Capri lleva desde 1978 escribiendo una historia de hospitalidad, producto fresco y excelencia gastronómica. Más que un restaurante junto a la playa, Capri es una experiencia que combina tradición, innovación y una profunda conexión con la Marina Alta.

Su propuesta nace del respeto por la materia prima. A diario llegan a su cocina pescados y mariscos frescos directos de la lonja: lubinas, rodaballos, bogavantes, langostas, gambas, langostinos y ostras que conservan toda la esencia del Mediterráneo. La gamba roja, de sabor intenso y delicado, es uno de esos productos que resumen la identidad de la casa: autenticidad, frescura y pasión por el mar.

La carta de Capri mantiene vivo el recetario tradicional con paellas y fideuàs elaboradas como siempre, siguiendo recetas y productos originales. Los arroces conviven con mariscos, pescados, carnes seleccionadas y cortes preparados a la parrilla, en una oferta amplia que responde tanto al comensal que busca el sabor clásico de la costa como a quien desea descubrir propuestas más actuales.

Esa capacidad de adaptación ha sido una de las claves de su permanencia. Bajo la dirección de Gabriela Radu, licenciada en Filosofía y Periodismo, Capri ha iniciado una nueva etapa de crecimiento y proyección internacional. Su formación se ha enriquecido con estudios en Harvard Business School Online, donde cursó Economics for Managers, así como con una especialización en alta gastronomía y arte floral en prestigiosas instituciones internacionales como École Ducasse (París) y McQueens Flower School (Londres).

Su filosofía de trabajo se basa en la formación continua, la excelencia, la innovación y el respeto por la tradición. Esta visión ha permitido que Capri evolucione sin perder su esencia, manteniendo los más altos estándares de calidad tanto en la cocina como en el servicio, y convirtiendo cada visita en una experiencia única e inolvidable.

Capri Sushi Atelier

Uno de los proyectos más destacados impulsados por Gabriela Radu ha sido Capri Sushi Atelier, una marca que ya forma parte de la oferta gastronómica de El Corte Inglés y Supercor. Este logro supone un importante reconocimiento a la calidad del producto y a la confianza depositada por uno de los grupos de distribución más prestigiosos de España.

El compromiso con la excelencia se refleja en su certificación ISO 9001, un reconocimiento internacional a la gestión de la calidad y a la mejora continua. A ello se suma una cuidada bodega con vinos de la región, referencias nacionales e internacionales, blancos, rosados, tintos, cavas y champagnes pensados para acompañar cada plato.

Ubicación del restaurante CAPRI, especializado en mariscos y sushi.

Capri es paisaje, producto, técnica y servicio. Un restaurante exclusivo frente al mar donde Calp se saborea en cada detalle.