El templo de la cachapa planea abrir en Alicante un restaurante

La cocina venezolana podría sumar pronto un nuevo nombre propio en Alicante. La Cachapera, una cadena especializada en cachapas, arepas y otros platos tradicionales de Venezuela, tiene a la ciudad entre sus próximos objetivos de expansión en España.

La enseña acaba de inaugurar su segundo restaurante en Madrid, en la zona de Cuzco, y ya cuenta con seis establecimientos en el mercado nacional. Tras consolidar su presencia en ciudades como Barcelona, Valencia y Madrid, la compañía estudia nuevas aperturas en puntos estratégicos, entre ellos Alicante.

Una marca nacida de un ‘food truck’

La historia de La Cachapera comenzó en 2015 con un formato muy distinto al actual: un food truck en Barcelona. El proyecto nació vinculado a una acción solidaria con motivo del Día Mundial de la Arepa, con el objetivo de recaudar fondos para iniciativas sociales en Venezuela.

Aquel primer impulso acabó transformándose en una marca de restauración organizada. En 2018, la empresa dio el salto al restaurante físico con su primer local en Barcelona y, desde entonces, ha ido construyendo un modelo propio basado en producto venezolano, identidad de marca y crecimiento controlado.

La cachapa como plato estrella

El corazón de la propuesta es la cachapa, uno de los platos más reconocibles de la gastronomía venezolana. Se trata de una elaboración a base de maíz tierno molido, cocinada a la plancha y con una textura que recuerda a una tortita gruesa o crep, habitualmente acompañada de queso u otros rellenos.

Las cachapas son el plato estrella de La Cachapera. / INFORMACIÓN

En torno a ese producto, La Cachapera ha desarrollado una carta que también incluye arepas, empanadas, pabellón y creaciones propias como los cachinachos, una propuesta que mezcla el concepto de nachos con triángulos crujientes de cachapa.

Alicante, en el radar de la expansión

La posible llegada a Alicante forma parte del plan de crecimiento de la cadena, que busca ubicaciones con potencial para conceptos gastronómicos urbanos, experienciales y con identidad cultural. La empresa contempla nuevas aperturas en ciudades como Málaga, Bilbao, Sevilla, Zaragoza y Alicante, además de estudiar el salto a mercados europeos como Lisboa y París.

La elección de Alicante encaja con una tendencia cada vez más visible en la ciudad: la apertura de locales especializados en cocinas internacionales, con propuestas pensadas tanto para residentes como para visitantes y para comunidades latinoamericanas asentadas en la provincia.

Crecimiento con locales propios

Uno de los rasgos diferenciales de La Cachapera es que, por ahora, sus restaurantes son locales propios y gestionados directamente por la compañía. La empresa defiende un crecimiento más orgánico y controlado, sin recurrir de momento al modelo tradicional de franquicia.

Ese planteamiento busca mantener la coherencia de la marca, la calidad del producto y una experiencia reconocible en todos sus establecimientos. Aun así, la compañía no descarta en el futuro explorar otras fórmulas de crecimiento si encajan con su identidad.

Una facturación de 6,5 millones

La Cachapera cerró 2025 con una facturación de 6,5 millones de euros, una cifra que refuerza su posición dentro del segmento de restauración venezolana en España.

Su objetivo ahora es convertir una cocina muy vinculada a la memoria emocional de la comunidad venezolana en una propuesta reconocible también para el público general. No solo como comida rápida o informal, sino como una experiencia gastronómica con relato propio.

Más que comida venezolana

La marca se presenta como algo más que un restaurante de especialidad. Su propuesta combina gastronomía, música, estética caribeña y vínculo emocional con Venezuela. La cachapa, en ese sentido, funciona como producto estrella y como símbolo de identidad.

La Cachapera ofrece comida tradicional venezolana. / INFORMACIÓN

El fundador de la compañía, David Díaz Rojas, ha defendido en distintas ocasiones que el proyecto nace de un recuerdo familiar y de una conexión personal con la cocina venezolana, pero también de una oportunidad empresarial: desarrollar en Europa una categoría gastronómica poco explotada hasta ahora.

Una posible novedad para el mapa gastronómico alicantino

Si finalmente se concreta la apertura, Alicante sumaría un nuevo concepto a su oferta gastronómica internacional. La ciudad ya cuenta con una escena cada vez más diversa, en la que conviven restaurantes mediterráneos, asiáticos, latinoamericanos, mexicanos, argentinos o peruanos.

La llegada de La Cachapera supondría reforzar esa variedad con una propuesta centrada en uno de los platos más populares de Venezuela.

La cachapa busca sitio en Alicante

Por ahora, la apertura en Alicante forma parte de los planes de expansión de la compañía, sin fecha concreta anunciada. Pero el interés ya sitúa a la ciudad en el mapa de crecimiento de una cadena que quiere llevar la cocina venezolana a nuevas plazas españolas y europeas.

De confirmarse, Alicante podría convertirse en una de las próximas paradas del llamado templo de la cachapa, una marca que empezó sobre ruedas en Barcelona y que ahora aspira a consolidarse como referencia venezolana en la restauración moderna.