Cocinamos con Susana Garrido de Salamandra Interiorismo un arroz al horno en paella | Milar / Milar Comelsa TV

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Cocinamos con Susana Garrido de Salamandra Interiorismo un arroz al horno en paella | Milar

En este nuevo episodio del Canal Cocina de Milar recibimos a Susana Garrido, de Salamandra Interiorismo, una interiorista valenciana con una trayectoria que comenzó en 1999 y que desde entonces ha dado forma a espacios llenos de personalidad, funcionalidad y estilo. Mientras preparamos un arroz al horno en paella, hablamos con Susana sobre diseño, inspiración y la importancia de crear hogares que se vivan de verdad. Una conversación cercana en la que descubrimos parte de su recorrido, desde proyectos de viviendas hasta espacios tan reconocibles como Ultramarinos Pope, Voltereta o los palcos del Roig Arena. Cocina, interiorismo y mucha esencia valenciana en una charla para disfrutar sin prisas. Para elaborar esta receta, hemos utilizado la placa de inducción Hisense HI6352BSCE que cuenta con: zona flexible que se adapta a cualquier recipiente, y una zona grande de hasta 29 centímetros, ideal para paelleras u ollas grandes. Además, añade cocción dinámica, deslizas por tres zonas: mantener caliente delante, hervir al centro y cocer al fondo, sin cambiar ajustes. También tiene control táctil deslizante, calentamiento rápido y control de potencia. Dale al play y acompáñanos en esta nueva receta del Canal Cocina de Milar junto a los electrodomésticos de Hisense. Más información