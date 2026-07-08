Tendencias de decoración, cocinas integradas y gastronomía en un nuevo episodio del Canal Cocina de Milar
Milar Comelsa TV
La interiorista Susana Garrido, fundadora de Salamandra Interiorismo, protagoniza un nuevo episodio del Canal Cocina de Milar junto al chef Rubén Fenollar, donde el interiorismo, el hogar y la gastronomía se unen alrededor de la elaboración de un arroz al horno en paella.
Durante la entrevista, Susana Garrido comparte su visión sobre las principales tendencias de decoración e interiorismo, marcadas por el uso de materiales naturales, los tonos neutros, la importancia de reducir la huella de carbono y la búsqueda de espacios que transmitan calma, emoción y bienestar.
La interiorista también destaca el papel protagonista que ha adquirido la cocina dentro del hogar. Según explica, ha pasado de ser una estancia aislada a convertirse en el centro de la vivienda, por lo que cada vez se apuesta más por cocinas integradas, funcionales y en armonía con el resto de la casa.
La conversación se desarrolla mientras preparan un arroz al horno en paella, una receta tradicional valenciana reinterpretada en una versión más actual. Este plato sirve como hilo conductor para hablar de diseño de interiores, decoración, emociones, restaurantes, viviendas, iluminación y experiencias dentro del hogar.
Para la elaboración de la receta se utilizaron electrodomésticos HISENSE, que aportaron comodidad, tecnología y precisión durante el cocinado, ayudando a disfrutar del proceso de una forma más sencilla, eficiente y fluida.
El episodio refleja la filosofía de Milar: ofrecer soluciones para el hogar que no solo faciliten el día a día, sino que también contribuyan a crear espacios más cómodos, funcionales y personalizados.
El capítulo completo ya está disponible en el canal de YouTube de Milar, donde los espectadores podrán descubrir las últimas tendencias en decoración, interiorismo y hogar de la mano de Susana Garrido y Rubén Fenollar.
Fuente: Levante - EMV
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