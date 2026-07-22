Raúl Asencio lleva el panettone al verano con una edición especial de mango y chocolate con leche

Raúl Asencio presenta su nuevo panettone de mango y chocolate con leche, una edición especial creada para acompañar los meses de verano y demostrar que este producto no pertenece únicamente a la Navidad. La propuesta marida uno de los sabores del verano por excelencia con un delicado chocolate con leche de la casa Belcolade. Y para hacer la propuesta aún más ligera para ir acorde con los meses estivales, el mango no lleva azúcares añadidos y el panettone no lleva glaseado. Como resultado obtenemos un bocado suave y directo igual de irresistible.

Una casa confitera con historia

Pastelerías Raúl Asencio es una empresa familiar ubicada en Aspe, Alicante. Pertenece a una saga confitera que se remonta a 1758. Generación tras generación, el oficio se ha transmitido manteniendo una misma idea: respetar la memoria familiar, pero sin sacralizarla. El respeto a la tradición no consiste en repetir sin innovar; sino en conocer profundamente una técnica y hacerla avanzar.

Desde sus obradores y establecimientos de Aspe y Novelda, el equipo elabora pastelería, heladería y productos de larga fermentación de manera artesanal. Entre ellos, el panettone se ha convertido en una de las señas de identidad de la casa. La producción anual supera las 200.000 unidades y convive con un trabajo constante de formación, ensayo y mejora de las técnicas.

La trayectoria de Raúl Asencio en este campo ha sido reconocida con las medallas de plata y bronce en certámenes internacionales celebrados en Roma. Tanto él y su equipo tienen presente que estos reconocimientos no son un punto de llegada, sino un reconocimiento por un trabajo que se reinicia con cada campaña. Por eso no dejan de evaluar la masa madre, buscar las mejores materias primas y controlar concienzudamente los tiempos y los procesos.

El panettone como oficio, no como moda

La filosofía de Pastelerías Raúl Asencio se basa en un trabajo artesanal sustentado en el conocimiento técnico. Sus panettones se elaboran con masa madre de fermentaciones largas y una selección cuidadosa de ingredientes, dando prioridad a los de proximidad y kilómetro cero. El objetivo de su producción no es conseguir volumen, sino una miga aromática, húmeda y ligera, capaz de expresar con claridad cada sabor y otorgar una personalidad única a cada una de sus más de diez variedades de panettones.

Queremos sacar al panettone de la estación en la que lo hemos encerrado. Si la masa es buena y el sabor está bien pensado, también puede ser un producto para el verano. Raúl Asencio

Mango y chocolate con leche: una edición pensada para el verano

Este nuevo panettone nace del deseo de crear una variedad más ligera y fresca para el verano. En su masa madre se marida el mango deshidratado sin azúcar añadido con el chocolate con leche: por un lado, el mango aporta un carácter frutal intenso y su textura suave se integra a la perfección en la miga; por otro, las notas de cacao terminan de redondear el sabor al suavizar la acidez natural de la fruta.

En aras de conseguir este sabor más ligero, el panettone se presenta sin el tradicional glaseado. De esta manera se da más protagonista a la masa y al contraste entre ambos ingredientes, al mismo tiempo que se consigue un sabor final más limpio, aromático y goloso.

Con esta edición especial Raúl Asencio busca convertir al panettone en un producto vivo más allá de la Navidad. Esta nueva variedad es el primer paso para desestacionalizar el panettone a través de la exploración de otras técnicas de elaboración e ingredientes de temporada que permiten abrir el panettone a un amplio abanico de posibilidades.

Disponibilidad

La edición especial del panettone de mango y chocolate con leche estará disponible durante los meses de verano hasta septiembre y con el mismo precio que el resto de panettones de la gama. Podrá adquirirse en los establecimientos de Raúl Asencio y a través de sus canales habituales, hasta fin de existencias.