Capri: Una historia de fe, esfuerzo y gratitud

Durante más de una década, Capri Century ha crecido en Calpe gracias a una visión basada en el trabajo, la excelencia y unos valores que nunca han cambiado. Esta es mi historia y la demostración de cómo la fe, el esfuerzo y la gratitud pueden convertirse en los pilares de toda una vida.

Vivimos en una sociedad que suele medir el éxito por los resultados visibles: una empresa que crece, un restaurante lleno, nuevos proyectos o reconocimientos profesionales. Sin embargo, detrás de cada logro existen noches sin dormir, decisiones difíciles, momentos de incertidumbre y una voluntad inquebrantable de seguir adelante.

Mi historia no comenzó con grandes recursos. Comenzó con un sueño, mucho trabajo y una convicción que nunca me ha abandonado: cuando hacemos las cosas con honestidad, amor y perseverancia, ningún esfuerzo es en vano.

Hace once años nació Capri Century. Lo que entonces era una ilusión se ha convertido en una empresa formada por diferentes proyectos que comparten una misma filosofía: buscar siempre la excelencia y cuidar cada detalle para ofrecer experiencias que emocionen.

El Restaurante Capri, Capri Sushi Atelier, Flowers by Capri y ahora RIVIERA representan distintas etapas de un mismo camino. No son simplemente negocios, sino el reflejo de una manera de entender el trabajo: servir, crear belleza y aportar valor a quienes confían en nosotros.

Si alguien me preguntara cuál ha sido el secreto de este recorrido, mi respuesta sería sencilla: no ha sido el talento ni la suerte. Ha sido la fe.

Creo profundamente que Dios dirige nuestros pasos, incluso cuando todavía no entendemos el camino. He sentido miedo, cansancio e incertidumbre, pero nunca he perdido la confianza en que Dios abre una puerta cuando actuamos con humildad, esfuerzo y un corazón limpio.

Cada dificultad me ha enseñado algo, cada error me ha hecho mejor y cada persona que ha aparecido en mi vida ha dejado una enseñanza. Por eso intento vivir con gratitud, porque incluso las pruebas más difíciles pueden convertirse en oportunidades para crecer.

También he aprendido que nadie construye un proyecto importante estando solo. Quiero agradecer sinceramente a todas las personas que forman parte de Capri Century su confianza, dedicación y compromiso. Cada una de ellas forma parte de esta historia.

A nuestros clientes, gracias por permitirnos acompañaros en momentos importantes: una comida en familia, una celebración, una boda, un evento o simplemente un instante especial. Vuestra confianza es el mayor reconocimiento que podemos recibir.

Calpe me ha dado la oportunidad de crecer profesional y personalmente. Me siento profundamente agradecida por poder desarrollar aquí nuestros proyectos y contribuir a ofrecer un servicio de calidad del que todos podamos sentirnos orgullosos.

Nunca he entendido una empresa únicamente como un lugar donde se venden productos. Creo que también tiene la responsabilidad de generar empleo, transmitir valores, crear oportunidades y mejorar la comunidad. Cuando un cliente entra por nuestra puerta, quiero que encuentre cercanía, respeto, profesionalidad y cariño por los pequeños detalles.

Mi próximo objetivo no consiste solamente en abrir nuevos proyectos o seguir creciendo. Mi mayor deseo es continuar aprendiendo, mejorar cada día y mantener intactos los principios con los que empezó todo. Porque el verdadero éxito no consiste en llegar más lejos que los demás, sino en no perder aquello que nos define.

Si este artículo pudiera dejar un mensaje, sería este:

Nunca dejemos de creer. Nunca dejemos de trabajar con honestidad. Nunca olvidemos dar las gracias. Porque el éxito puede abrir muchas puertas, pero son la fe, el esfuerzo y la gratitud los que nos permiten cruzarlas con humildad.

Y cuando algún día mire hacia atrás, no espero que se recuerde únicamente lo que construimos, sino cómo lo construimos: con trabajo, con amor, con respeto y siempre de la mano de Dios.

Restaurante Capri

Ubicación del Restaurante Capri, especializado en mariscos y sushi.

Restaurante Capri se ubica en plena Bahia de Calp, mirando al mar.

Dirección: Avenida Gabriel Miró, 40, Calp

Teléfono: 608 83 56 56

Web: www.caprirestaurante.es