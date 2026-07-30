Los mejores sitios para tomar brunch en Alicante: la guía imprescindible

Desayunar fuera es mucho más que sentarse frente a una taza de café y unas tostadas: es regalarse una pausa, bajar el ritmo y disfrutar de ese momento de calma que tantas veces falta en el día a día. El brunch invita precisamente a eso, a olvidarse por un rato del reloj y dejarse llevar por una mesa llena de sabores: panes artesanos, huevos preparados de mil formas, tortitas, bagels, elaboraciones dulces y saladas, productos de proximidad y cafés de especialidad.

En la provincia de Alicante, restaurantes, cafeterías y hoteles han convertido las mañanas en una experiencia pensada para deleitarse sin prisas. Pequeños negocios familiares, acogedores locales en el centro de la ciudad, terrazas junto al Mediterráneo y elegantes hoteles proponen desayunos y brunch en los que la calidad del producto se combina con ambientes relajados y cuidados al detalle.

Son lugares para desconectar, conversar con calma y saborear cada bocado; para compartir una mañana especial en pareja, con amigos o en familia, o simplemente para concederse un capricho. Recorremos algunas de las propuestas más apetecibles de la provincia para comenzar el día entre aromas de café recién hecho, productos de calidad y esa agradable sensación de que, durante unas horas, no existe ninguna prisa.

Pan artesano, producto local y café premium en MOMBÚ

Mombu / .

MOMBÚ es mucho más que un lugar donde comer: es una experiencia pensada para disfrutar desde el primer momento. El objetivo de este establecimiento, ubicado en Torrellano, es que cada visita sea especial, cuidando cada detalle para ofrecer calidad, sabor y cercanía en todo lo que hacen.

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Brekker, un brunch con alma familiar en El Campello

Brekker / .

Brekker nació del deseo de crear un lugar donde la buena cocina y el trato cercano fueran los auténticos protagonistas. Detrás de este brunch café de El Campello hay una familia que decidió convertir un sueño compartido en realidad: crear un espacio donde la calidad, la cercanía y el amor por la gastronomía fueran la esencia de cada visita.

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Los desayunos en Tres Texturas, una pausa en el centro de Alicante

Tres Texturas / .

En pleno centro de Alicante, Tres Texturas Brunch & Coffee propone una forma diferente de comenzar el día: sin prisas, con producto fresco y con el sabor de lo recién hecho. Situado en la calle Navas, 36, este pequeño negocio familiar ofrece un espacio acogedor tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes desean descubrirla a través de una experiencia gastronómica cuidada.

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Dolci Garipier, el brunch que conquista la playa de San Juan

Dolci Garipier / .

Dolci Garipier se ha consolidado como una de las referencias para disfrutar de un buen brunch junto a la playa de San Juan, en Alicante. A solo cinco minutos caminando de la playa, este negocio familiar lleva más de dos años conquistando tanto a vecinos como a turistas gracias a una propuesta basada en la calidad, la cercanía y el cuidado por cada detalle.

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Restaurante Baldo: el brunch más viral de Benidorm

Baldo Benidorm / .

Baldo Benidorm es el lugar perfecto para disfrutar de un brunch completo a pocos pasos de la Playa de Levante. Con un ambiente mediterráneo, acogedor y relajado, es el sitio ideal para comenzar el día con una propuesta variada, elaborada con ingredientes de calidad y pensada para compartir en pareja, con amigos o en familia.

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Domingos de brunch & jazz en el Hotel Hospes Amérigo

Hotel Hospes Amérigo / .

Cada domingo, el hotel Hospes Amérigo se transforma en el escenario perfecto para disfrutar de una experiencia que combina gastronomía, bienestar y música en directo. El brunch con jazz invita a detener el tiempo y saborear la mañana con calma, en un entorno elegante, luminoso y acogedor, propio de un hotel de cinco estrellas.

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Bagels, pancakes y producto local: así es Boira, uno de los brunch más especiales de Alicante

Boira / .

Boira es uno de los brunch más especiales de Alicante. Sin duda alguna. Es un espacio que reivindica la esencia mediterránea desde el desayuno, los almuerzos y las comidas. Esta cafetería apuesta por una fórmula que combina producto de proximidad, elaboraciones artesanas y una carta donde cada ingrediente tiene sentido. Su café, tostado en Alicante, ya ha conquistado a miles de personas desde que abrieron sus puertas.

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Xarxa convierte el desayuno en un regalo inolvidable

Xarxa / AdeFotografia

Comenzar el día con calma, contemplando el Mediterráneo y disfrutando de una cuidada selección de sabores es la propuesta de Xarxa. Su exclusivo buffet de desayuno está concebido para convertir la primera comida de la jornada en una experiencia premium, tanto para quienes están de vacaciones como para quienes viajan por negocios o simplemente desean regalarse un momento especial.

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