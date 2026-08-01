L’Arruzz, 24 años de arroces y sabor en el corazón de Alicante

En verano, Alicante se vive alrededor del mar, las terrazas y las comidas sin prisas. Pocas imágenes representan mejor la temporada que una mesa compartida y un arroz. En ese paisaje, L’Arruzz ocupa desde hace 24 años un lugar propio. El restaurante ha construido su trayectoria en torno a la cocina mediterránea, el producto y una forma cercana de recibir al cliente, hasta convertirse en un clásico al que apetece volver.

Arroces para compartir

Los arroces son el hilo conductor de su historia y una cita gastronómica del verano alicantino. En la carta conviven opciones de pescado y marisco con otras de carne, verduras y fondos intensos. Esa variedad permite reunir en una misma mesa a comensales con gustos distintos, sin perder el vínculo con la tradición local. Durante 24 años, familias, amigos, visitantes y clientes habituales han escogido L’Arruzz para celebrar, reencontrarse o disfrutar de una comida sin prisas.

Una mesa compartida y un arroz, uno de los planes imprescindibles del verano alicantino. / INFORMACIÓN

La propuesta va más allá del arroz. Tapas, ensaladillas, frituras y montaditos completan una oferta pensada para compartir y ligada a la manera mediterránea de compartir la mesa. Funcionan como aperitivo, como inicio de una comida o para una cena informal. En los meses de calor, cuando apetecen los encuentros espontáneos y las sobremesas largas, esta versatilidad permite adaptar cada visita al momento y al plan.

Servicio cercano y sabor mediterráneo

El servicio profesional y cercano es otro de los rasgos que han acompañado al establecimiento. La atención del equipo busca que cada cliente se sienta cómodo, en una comida cotidiana o una celebración especial. A ello se suma una relación entre calidad y precio que ha contribuido a fidelizar al público y a mantener el restaurante como una opción reconocible en Alicante. La continuidad del proyecto se explica por ese equilibrio entre cocina, trato y experiencia.

El espacio de la calle San Francisco mantiene la esencia de L’Arruzz. / INFORMACIÓN

Actualmente, L’Arruzz cuenta con dos ubicaciones en el centro. El restaurante de la calle Portugal, número 29, se encuentra cerca del paseo marítimo y de algunos de los puntos más transitados de Alicante. El espacio de la calle San Francisco, número 28, amplía la presencia de la marca en una de las vías más animadas. Ambos locales comparten una misma identidad: cocina mediterránea, protagonismo del arroz y una atención pensada para quienes buscan comer bien en un ambiente próximo.

Gastronomía y música junto al mar

A estas dos direcciones se suma su presencia en El Muelle Live, en el Puerto de Alicante, donde la gastronomía se mezcla con uno de los planes más atractivos del verano: la música en directo junto al Mediterráneo. Allí se puede disfrutar de montaditos, tapas e incluso arroces mientras suenan conciertos. La propuesta convierte una actuación en una experiencia más completa, en la que el público puede comer, encontrarse y prolongar la noche sin abandonar el puerto.

Nuevo espacio de L’Arruzz en El Muelle Live. / INFORMACIÓN

Esta ubicación aporta una dimensión diferente a L’Arruzz. El espacio de El Muelle Live adapta la carta al ritmo de los conciertos y a una forma más dinámica de disfrutar de la gastronomía. Es una opción para tomar algo antes del espectáculo, compartir varios platos o acompañar la música con sabores vinculados a Alicante. Además, su entorno junto al mar refuerza la unión entre cocina, cultura y verano.

La experiencia también acerca la marca a nuevos públicos. Quienes acuden por un artista o por la programación del recinto descubren una propuesta basada en tapas, montaditos y arroces; quienes ya conocen L’Arruzz encuentran una forma distinta de disfrutar de su cocina. Esa capacidad de adaptarse a diferentes espacios y momentos ha sido una constante durante sus 24 años, marcados por distintas ubicaciones y una evolución que no ha dejado atrás su esencia.

Rumbo a las bodas de plata

El próximo año será especialmente significativo. En 2027, L’Arruzz celebrará su 25 aniversario, unas bodas de plata que servirán para reconocer el camino recorrido y el vínculo construido con Alicante. Alcanzar un cuarto de siglo supone hablar de permanencia, pero también de adaptación: conservar los sabores que identifican al proyecto, incorporar nuevas propuestas y responder a los cambios en la forma de salir, comer y disfrutar del tiempo libre.

Ubicación de L'arruzz en Alicante.

Así, el verano de 2026 se presenta como la antesala de una celebración importante. Entre arroces junto a la familia, tapas con amigos y conciertos frente al mar, L’Arruzz continúa formando parte de los planes de la ciudad. Sus mesas de las calles Portugal y San Francisco y su propuesta en El Muelle Live resumen tres maneras de vivir una misma cocina.

Ubicación de L'arruzz en Calle San Francisco, Alicante.

A las puertas de sus 25 años, el restaurante mantiene la idea que ha guiado su recorrido: ofrecer sabor mediterráneo, buen servicio y momentos para compartir.