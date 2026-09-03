Estos son los tres restaurantes alicantinos que entraron en agosto en la Guía Michelin

La gastronomía alicantina suma tres nuevos nombres a la Guía Michelin. Durante el mes de agosto, los inspectores incorporaron a su selección Ca SeKo, en Dénia; Carvón, en Moraira; y El Racó del Raval, en Benissivà, tres propuestas muy diferentes que comparten el protagonismo del producto mediterráneo y la cocina ligada al territorio. Son tres de los 15 establecimientos españoles añadidos a la guía durante ese mes.

La incorporación no supone la concesión de una Estrella Michelin ni de un Bib Gourmand. La guía actualiza cada mes su relación de restaurantes recomendados, mientras que las grandes distinciones se anuncian posteriormente en su ceremonia anual. Los nuevos establecimientos aparecen identificados como novedad dentro de la selección.

Ca SeKo: producto de Dénia y mirada al mar

A pocos metros del puerto de Dénia se encuentra Ca SeKo, el proyecto del chef José Manuel López, acompañado en la parte dulce por Zoryana Hlovak. Michelin encuadra su propuesta entre la cocina regional y actual, con un precio de nivel medio y una clara conexión con el Mediterráneo.

Dos imágenes de Ca Seko. / Fran Cánovas / Nina Ivankiv Hlovak

El propio nombre del restaurante esconde un guiño al apodo familiar. En los fogones, López construye una cocina que mira constantemente hacia el mar y la huerta que rodean Dénia, actualizando recetas marineras tradicionales sin desprenderlas de su origen.

La propuesta se articula mediante carta y menú degustación. Entre los platos que han llamado la atención de los inspectores figura un arroz meloso de boquerones, habas y morcilla presentado como un nigiri, una combinación que resume bien la intención de la casa: partir del producto y de recetas reconocibles para llevarlas a un terreno contemporáneo.

Ca SeKo se encuentra en la plaza Oculista Buigues, 3, muy cerca de uno de los espacios más transitados de la fachada marítima dianense.

Carvón: el fuego manda en el casco antiguo de Moraira

La segunda incorporación está en pleno casco antiguo de Moraira, frente a la iglesia de Santa María dels Desemparats. Carvón es un pequeño bistró dirigido por una joven pareja: el chef uruguayo Germán López está al frente de los fogones y Sandra Rausell se ocupa de la sala y de los vinos.

Hasta el nombre tiene historia. Se escribe Carvón, con «v», precisamente como un guiño a la importancia que adquiere el vino dentro del restaurante.

El restaurante Carvón en Moraira. / Sandra / Carvón

Aquí el gran protagonista es el fuego. La Guía Michelin define su cocina como una propuesta regional y a la parrilla en la que el producto sirve de punto de partida para actualizar los sabores mediterráneos. Entre la oferta aparecen carnes de vaca Rubia Gallega, pescados salvajes procedentes de lonja y numerosos platos pensados para compartir.

Es una incorporación especialmente ligada a una tendencia cada vez más extendida en la alta cocina informal: pocos artificios, producto reconocible y la brasa utilizada como una técnica capaz de construir buena parte del sabor.

El Racó del Raval: cocina de territorio en plena Vall de Gallinera

La tercera novedad lleva la Guía Michelin hasta un escenario mucho más pequeño. El Racó del Raval está en Benissivà, uno de los núcleos que forman la Vall de Gallinera, en el interior de la Marina Alta.

El restaurante, situado en el carrer Raval, 20, está dirigido por el chef-propietario Pablo Durá, un cocinero autodidacta que trabaja con un número reducido de comensales. La propuesta gira en torno a un menú de temporada y a productos procedentes principalmente de la Vall de Gallinera, la lonja de Gandia y su propia huerta, aunque en la actualidad está cerrado temporalmente.

La propia filosofía del establecimiento pone el acento en conocer de dónde procede cada ingrediente. En su cocina aparecen carne ecológica, pescado fresco del Mediterráneo, aceite y verduras de proximidad y quesos de pequeños productores, además de un pan de masa madre que elaboran diariamente con harinas ecológicas.

Su cocina parte de recetas tradicionales para introducir detalles más actuales. Entre los platos asociados a su propuesta aparecen elaboraciones con pollo de corral, cordero o pescado de lonja, siempre con un peso importante del producto de temporada.

Tres incorporaciones en una provincia con fuerte peso gastronómico

Las tres altas amplían la representación alicantina dentro de una guía en la que la provincia ya cuenta con numerosos restaurantes reconocidos. Esta vez Michelin pone el foco en tres localidades y tres modelos de cocina distintos: la reinterpretación marinera de Dénia, las brasas de Moraira y la cocina de proximidad de la Vall de Gallinera.

Y también refleja que el reconocimiento gastronómico ya no se concentra exclusivamente en las grandes ciudades o en los restaurantes de lujo. En la actualización de agosto aparecen establecimientos repartidos por pequeños municipios de toda España, y Alicante coloca tres nombres entre las 15 incorporaciones nacionales.