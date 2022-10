El restaurante Alfonso Mira de Aspe acoge el acto inaugural de «Menjars de la Terra»

El restaurante Alfonso Mira de Aspe será el encargado de abrir el fuego en la vuelta de «Menjars de la Terra». El próximo lunes 24 de octubre arrancan las jornadas gastronómicas del diario INFORMACIÓN que recorrerán las comarcas alicantinas para poner en valor su extraordinaria riqueza culinaria. El pistoletazo de salida se dará en una comarca que atesora tradición e innovación a la hora de mostrar una amplia y rica oferta gastronómica, como es el Alto y Medio Vinalopó. Y que mejor que lugar que las instalaciones del restaurante aspense Alfonso Mira, todo un ejemplo de buen hacer a la hora de combinar el culto a la cocina tradicional, pegada al terreno, y las tendencias más actuales. El éxito está garantizado.

Los hermanos Alfonso y Teo Mira han confeccionado un menú especial para la ocasión que dará comienzo con un suculento cóctel de bienvenida con el «Arroz aspense con conejo y caracoles serranos al sarmiento» como principal protagonista, además de un «Hummus de berengena, anchoa de granada DOP Granada Mollar de Elche» y «Tartar de atún, aguacate y turrón IGP Jijona». Ya en mesa se servirán como aperitivos «Pericana», «Peloticas en salsa de Oporto y setas de temporada», y «Alcachofa rellena de gambas gratinadas». El plato principal será el «Gazpacho tradicional aspense al sarmiento», y coronará como postre un «Panettone de uva DO Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, crema caramelizada y helado de vainilla». Acompañarán las viandas un tinto Monastrell de Bodegas Las Virtudes DO Alicante y un blanco Sauvignon Blanc de Bodega las Virtudes DO Alicante, además de cervezas, refrescos y minerales, café e infusiones. Y todo a un precio excepcional de 40 euros por comensal, sin duda una excelente oportunidad para disfrutar de la cocina y las instalaciones de Alfonso Mira.

Cocina tradicional

La semana dedicada a la gastronomía del Alto y Medio Vinalopó continuará el martes 25 en el restaurante La Sirena de Petrer, el miércoles en el restaurante Xiri, de Mónovar, el jueves en el restaurante Alfonso, de Pinoso y se clausurará el viernes en Mesón la Despensa, en Villena.

La cocina tradicional y los productos autóctonos serán protagonistas a lo largo de seis semanas gastronómicas en las que el diario INFORMACIÓN recorrerá las comarcas de la provincia de Alicante para poner en valor la riqueza culinaria que atesoran. Cada semana, de lunes a viernes, un restaurante distinto acogerá el evento que permitirá a los asistentes, por un precio muy ajustado, descubrir o profundizar en el conocimiento de una gastronomía cada vez más reconocida y premiada a nivel nacional e internacional.

Fórmula renovada

Con una fórmula renovada, «Menjars de la Terra» recorrerá las comarcas alicantinas para poner en valor la rica y variada gastronomía provincial, dando especial protagonismo a la cocina tradicional y a los productos autóctonos. Así, tendrán presencia destacada los productos de las Denominaciones de Origen de la provincia, desde la DOP Vinos Alicante a la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, pasando por las Bebidas Espirituosas Tradicionales, las Cerezas de la Montaña de Alicante, la Granada Mollar de Elche, los Nísperos de Callosa d’en Sarrià y el Turrón de Jijona y Alicante, además de la productos tan alicantinos como la alcachofa de la Vega Baja o la gamba roja de Dénia.

Las jornadas, que cuentan con el apoyo de la Diputación Provincial y la colaboración de los consejos reguladores de las Denominaciones de Origen de Alicante, se desarrollarán de lunes a viernes y cada día se celebrarán en un restaurante distinto que tendrá la oportunidad de mostrar parte de su oferta gastronómica en un menú especialmente elaborado para la ocasión, y que tendrá que respetar una serie de criterios marcados por un comité de expertos integrado por un representante de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA), otro de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) y otros dos designados por INFORMACIÓN.

Los menús, para los que se ha marcado un precio único de 40 euros por comensal (bebidas incluidas), dependiendo de la comarca en la que se desarrolle la jornada incluirán algún ingrediente obligado, como la Uva de Mesa Embolsada cuando se trate del Alto y Medio Vinalopó o el turrón en l’Alacantí.

Actividades

Además, coincidiendo, por lo general, con la jornada inaugural de cada una de las semanas gastronómicas, se organizarán actividades relacionadas con la gastronomía previas al desarrollo del evento en sí. De esta forma, se llevarán a acabo visitas guiadas a alguna bodega, una fábrica de especias o de turrón, o una destilería, por ejemplo.

«Menjars de la Terra» supone una nueva apuesta de INFORMACIÓN por la gastronomía alicantina, por su difusión y puesta en valor, además de ser una excelente oportunidad para conocer algunos de los mejores restaurantes de la provincia en unas condiciones excepcionales. No se lo pueden perder. Buen provecho.