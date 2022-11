Un menú contundente y de calidad triunfa en el Mesón Ino de Mutxamel

Éxito rotundo tanto por la calidad del menú, como por la afluencia de comensales. Así se puede resumir la jornada de ayer de «Menjars de la Terra» en el Mesón Ino de Mutxamel. En este sentido, Antonio Riera, gerente del establecimiento, destacaba que «estas jornadas gastronómicas son una gran iniciativa, ya que es una manera de dar a conocer nuestros productos de kilómetro 0 y que la gente coma bien y se vaya a gusto». Precisamente, dos de los productos que ayer triunfaron dentro del menú preparado para la ocasión fueron el «tomate de Mutxamel con anchoas en salazón». Riera explicaba que «tenemos una gran tradición con nuestro tomate con anchoas. Y además, este año, como referencia hemos introducido los quesos del Sereix, elaborados en una quesería local». En cuanto a los platos principales de «degustación», una magnífica «olleta borda, que empezamos a hacer porque la gente cada vez se cuida más. Sus ingredientes solo son legumbres, verduras, patata y arroz y es un plato que tiene una gran aceptación. En cuanto a los codillitos de cordero al horno han sido una novedad, de gran calidad y muy meloso, que han gustado mucho».

Entre los asistentes a estas jornadas organizadas por el periódico INFORMACIÓN con el apoyo de la Diputación Provincial y la colaboración de los Consejos Reguladores, se encontraba Sebastián Cañadas, alcalde de Mutxamel y diputado provincial. Cañadas no quiso perderse el magnífico menú servido en la segunda jornada de «Menjars de la Terra» en su recorrido por la comarca de l’Alacantí. La primera autoridad local destacaba que «me parece una iniciativa tremendamente buena. Además de alcalde de Mutxamel soy diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos, por lo que todo el tema relacionado con los Consejos Reguladores y los productos típicos necesitan de nuestro total apoyo. A esto se suma que los restauradores han estado pasándolo muy mal durante la pandemia, por lo que me parece una iniciativa genial, y la prueba es que un martes normal, el Mesón Ino está totalmente lleno. Hay que seguir potenciando estas jornadas. Y tengo que decir que me alegro de que se haya elegido al Mesón Ino, ya que es uno de los más antiguos y con más solera de Mutxamel y de hecho la dueña, con 92 años, aún está por la cocina».

La jornada de hoy

Hoy, tercera jornada de «Menjars de la Terra» en la comarca de l’Alacatí, es el turno del restaurante Mauro de San Vicente del Raspeig. Ha preparado para la ocasión un menú que tiene como plato principal un «arroz con conejo y serranas», que promete hacer disfrutar a los asistentes, que serán recibidos con una aperitivo a base de «empanada alicantina con almendras fritas marcona». En los entrantes, los comensales van a poder disfrutar de unas «cocas a la pala de Agosto», «escalivada con capellán», «tomate seco con rulo de cabra de Tibi y anchoa de bota», una «pericana alicantina» y una selección de croquetas. El menú también incluye una ensalada individual con toques totalmente de la «terreta». Y, siguiendo con la puesta en valor de los productos alicantinos, el restaurante Mauro va a servir como postre un «coulant de chocolate negro sobre almendra marcona garrapiñada y uvas caramelizadas de Agost». En cuanto a los vinos, van a estar presentes en las mesas un roble monastrell-merlot de Primitivo Quiles y un Tarima blanco de uvas meseguera y chardonnay.