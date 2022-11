La alicantinidad del menú de Mauro convence en «Menjars de la Terra»

Las jornadas gastronómicas de «Menjars de la Terra» recalaron ayer en el restaurante Mauro de San Vicente del Raspeig, que tenía preparado para la ocasión un menú de los «grandes», muy completo y con una valoración general por parte de los asistentes muy satisfactoria de principio a fin. Como estaba previsto, el «arroz con conejo y serranas» estaba «realmente bueno» y la ensalada previa que se sirvió de forma individual tuvo un gran éxito, por ser muy equilibrada y sobre todo por el toque de las virutas del turrón de Jijona. El plato principal del menú llegaba tras un aperitivo de bienvenida y unas entradas que tenían en común la buena preparación, y sobre todo el empeño por incorporar ingredientes de la «terreta», de kilómetro 0. A esta «alicantinidad» del menú hay que sumar el buen hacer y compromiso de todo el equipo de profesionales de Mauro.

José Manuel Vicedo, gerente del establecimiento, ponía en valor la iniciativa del periódico INFORMACIÓN junto con la Diputación Provincial y el apoyo de los Consejos Reguladores, de retomar las jornadas «Menjars de la Terra». En este sentido, explicaba que «para nosotros ha sido una labor de investigación, preguntando a las personas mayores del pueblo, incluso a mi madre que ya tiene 82 años, qué platos tradicionales podíamos hacer. Todo el equipo se ha involucrado de una manera que me ha emocionado». En cuanto a la relevancia de esta iniciativa para el sector, Vicedo subraya que «es muy importante ya que nos da la visibilidad para darnos a conocer, y no da un plus de responsabilidad por hacerlo bien». En cuanto al menú «hemos optado por el arroz con conejo y serranas que es totalmente de la tierra. Y hemos intentado coger productos cercanos, de los pueblos de alrededor e incluirlos en el menú».

Ente los comensales que ayer acudieron al restaurante Mauro para disfrutar de «Menjars de la Terra», se encontraba el alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, quien aseguraba que «quería felicitar a INFORMACIÓN por la recuperación de estas jornadas, ya que es una iniciativa muy importante para dar a conocer la gastronomía alicantina». Además, incidía en que en San Vicente «se está haciendo un esfuerzo importante para tener una buena oferta gastronómica y que sea atractivo para que la gente pueda venir a disfrutarla».

El menú de hoy

Hoy es el turno de La Peña, en El Campello, que como todos los restaurantes que están participando en estas jornadas gastronómicas, presenta un menú de marcado carácter alicantino. El plato principal consta de un «pescado de caldero» de la lonja de El Campello y con su caldo se servirá un «arroz a banda». Los comensales serán recibidos con unos entrantes en los que van a estar presentes productos tan de la «terreta» como las almendras de Jijona, el tomate de Mutxamel y encurtidos y salazones. El reconocimiento a los productos de la provincia quedará reflejado en el postre, un «helado casero de turrones El Lobo con chocolate caliente Valor». Y los vinos, como no podía ser de otra manera, son de la DOP Alicante.